3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen 3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nde dün İstinye Park Teras Renk Sineması’nda düzenlenen törenle Kristal Flamingo’lar sahiplerini buldu.

Korhan Abay’ın sunuculuğunu üstlendiği gecede festivalin Onur Ödülleri de sahiplerine takdim edildi. Ödül heyecanına Vedat Sakman’ın verdiği, sürpriz yaparak Zuhal Olcay’ın da Yalnızlığım ve Ayrılık da Sevdaya Dahil şarkılarında eşlik ettiği mini bir konser eşlik etti. Gecede Onur Ödülleri sahiplerine takdim edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer, değerli sanatçılar Zuhal Olcay, Erkan Oğur ve Grégoire Hetzel’e ödüllerini takdim etti.

Sanat dolu bir festival

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in konuşmasıyla başlayan tören, festival konuklarının, jüri üyelerinin ve sinemasever İzmirlilerin katılımıyla gerçekleşti. Tunç Soyer konuşmasında, “Bir hafta süren sinema, müzik, sanat dolu bir festivalin sonuna geldik.

Bu akşam 3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nin ödül töreninde sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Bugün 21 Haziran Dünya Müzik Günü. Film ve müzikleriyle bize sanat dolu eşsiz bir festival yaşatan tüm sanatçılarımıza, sanat emekçilerimize, üreten herkese teşekkür ediyorum. Bu festival onların sayesinde hayat buldu.

Bir hafta boyunca bir kez daha gördük İzmir iklimiyle, doğasıyla, insanıyla dünyanın en büyük, en güzel sinema şehirlerinden biri olabilir. Sinema sektörünün en çok üretim yaptığı şehirler arasında yer alabilir. Üç yıl önce hayalini kurduğumuz İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nin bu noktaya geldiğini görmek umut ve kıvanç verici.

Sinema ve müzik sanat dünyasının en etkili evrensel dilini konuşmamızı sağlar. Bir hafta boyunca müziğin notalarıyla dünyanın yedi kıtasından ülkemizin yedi bölgesinden birbirinden farklı hayatları görme duyma tanıma fırsatı bulduk. Yaşamın renklerini, seslerini, nefesini İzmir’e taşıdık. Festivalimiz İzmir’in sanat dostu sanatçı şehir kimliğine güç kattı.

Başta sayın Vecdi Sayar olmak üzere festivalde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, sponsorlarımıza ve elbette İzmirli sanatsever hemşerilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. İnanıyorum önümüzdeki yıllarda İzmir bu festivali daha çok sahiplenecek salonlar daha çok dolup taşacak.

Festivalimiz ülke ve dünya çapında saygınlığını artıracak. Bu uğurda üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız her ne pahasına olursa olsun İzmir’de özgür düşünceyi, özgür yaşamı, özgür üretimi desteklemeye devam edeceğiz. İzmir’i sinema sektörünün en çok tercih edilen ev sahibi yapacağız.

Sanatın engellenmediği, sanatçının mahkûm edilmediği, kimsenin eserlerinden, düşüncesinden, dilinden, renginden dolayı ötekileştirilmediği bir ülke için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bu gece Kristal Flamingo Ödülü’ne layık görülen sanatçılarımızı canı gönülden kutluyorum. Festivalimize katılan bütün sinema ve müzik emekçilerini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum” dedi.