7. İtalyan Tasarım Günü'nün teması “Aydınlatma”

ITA- İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı, İtalyan Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanlığı ve İtalyan Kültür Bakanlığı, İtalyan Kültür Merkezleri tarafından düzenlenen İtalyan Tasarım Günü’nün 7 cisi İstanbul Casa Botter Tasarım ve Sanat Merkezi’nde kutlandı. 2014 yılından itibaren her yıl düzenlenen etkinliğin bu yıl ki konusu “Aydınlatan kalite, insanlar ve çevre için tasarım enerjisi’’ ile İtalyan tasarımı aydınlatma oldu. İstanbul'un yeni kültür mekânlarından biri olan İBB Casa Botter Tasarım ve Sanat Merkezi, bu yıl VII. Italian Design Day- İtalyan Tasarım Günü ‘ne ev sahipliği yaptı. Etkinliğin açılışını İstanbul İtalya Başkonsolosu Elena Clemente yaparken, söz alan diğer konuklar arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Dairesi Başkanı Oktay Özel, İstanbul İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı Direktörü " ve TEPTA Aydınlatma Stratejik Marka Direktörü Özlem Yalım da bulundu.

Casa Botter, İtalyan mimar Raimondo D'Aronco'nun sanat eserlerinden biri olan Art Nouveau tarzındaki bir yapı olduğunu belirten Başkonsolos Elena Clemente, Casa Botter, III. Ahmet Çeşmesi, İstanbul Modern Müzesi ve Marmara Tüneli'nin aydınlatma projeleri, Türk şirketi Tepta tarafından tasarlanmış ve bu projelerde İtalyan tasarım ürünleri kullanıldığını sözlerine ekledi. Ayrıca sayısız iş birliği örneği ve Türk-İtalyan kültürlerinin tasarım konseptlerindeki evrimi gibi unsurları vurgulayarak, 2023 Tasarım Günü temasının "aydınlatan" İtalyan kalitesinin İstanbul'un güzelliğini aydınlatmasında lider bir rol oynadığına dikkat çekti. “Özellikle Casa Botter, İtalyan mimar Raimondo D’Aronco tarfından yapıldı. Bunun gibi İstanbul’da birçok bina var. Dolma Bahçe Saat Kulesi, III. Ahmet Çeşmesi, İstanbul Modern Müzesi ve Marmara Tüneli'nin aydınlatması bir Türk şirketi olan Tepta tarafından tasarlanmış ve İtalyan tasarım ürünleri kullanılmıştır. İtalyan tasarımı ışıklandırmalar evlerden başlıyor ve bu da bizim çıkış noktamız oldu . Casa Botter de tasarım gününün tanıtımın ardından Italyan ışıklandırması yapılan Yere Batan’da bu sistemi göstereceğiz Yerebatan Sarnıcı: Roma ve İstanbul Arasında Sanat ve Restorasyon" adlı bir seminerde de ışıklandırmanın nasıl yapıldığı anlatılacak” dedi.

Tasarım bir kültürün en önemli parçalarından biridir

İstanbul İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı Direktörü Ricardo Landi ise İtalyan Tasarım Günü hakkında şunları söyledi: “Her yıl özel bir sektör seçerek İtalyan Tasarım Günü çerçevesinde bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlik özel bir yaklaşımla İtalyan kültürü ve endüstrisi arasında yatay bir çizgide oluşturuluyor. Tasarım bir kültürün en önemli parçalarından biridir. İtalyan tasarımlarının dünyanın her yanında tanınma özellikleri bulunuyor. İtalyan tasarımının diğerlerinden kolayca ayırt edilebilen önemli yapısı sayesinde günlük kullanım objelerinde de görebiliyoruz. Özellikle İstanbul ile ilgili konuşursak önemli birçok yapıda İtalyan mühendisliği yer alıyor. Tasarımın ticari, endüstriyel ve sanatsal yanıyla kültürel bir özelliği var. İstanbul anıtlar ve kültür açısından zengin bir şehir, birçok İtalyan şehri ile de benzerlik gösteren kültürü de ortaya çıkartmak açısından gerçekleştirilen ortak çalışmalar yardımcı oluyor ve iki kültürün tarihinin birleşmesiyle daha da etkili hale geliyor. İtalyanların çok eski, geleneksel bir aydınlatma kültürü var. Roma İmparatorluğundan itibaren gelen Yere Batan Sarnıcı’nda da tarihin tüm güzellikleri modern bir ışıklandırma ile ortaya çıkıyor. Burada gerçekleştirilen uzun süreli bir çalışma sonrasında güçlü bir ışıklandırma, kültürel kısımları da ortaya çıkarıyor.”