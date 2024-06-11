Ajda Pekkan'ın ilk stadyum konseri: 40 bin hayranı izleyecek
Sanatçı Ajda Pekkan, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda yarın hayranlarıyla buluşacak. Dev bir orkestrayla sahne alacak olan Ajda Pekkan efsane şarkılarını Türkiye’nin en sevilen sanatçı arkadaşlarıyla beraber söyleyecek. Dev konsere yaklaşık 40 bin kişinin katılması bekleniyor.
Haber Merkezi
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BWO Entertainment tarafından düzenlenen konserde, usta sanatçıya Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar-Fuat, Işın Karaca, Hande Yener, Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Korosu ile Dolapdere Bing Gang eşlik edecek.
Dev bir orkestrayla sahne alacak olan Pekkan, efsane şarkılarını sanatçı arkadaşlarıyla beraber söyleyecek.
"Ajda Pekkan & Arkadaşları" konser biletlerine, bilet satış platfromlarından ulaşılabilir.