Ali Poyrazoğlu AKM'de sahneye çıkacak

Usta oyuncu, oyun yazarı ve yönetmen Ali Poyrazoğlu, klasik müzik, opera ve tiyatroyu buluşturan yeni eseri "Desiderata-İnsan Sesine Konan Kuş" ile Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahne alacak.

Gösteride konuk orkestra şefi olarak, Zdravko Lazarov idaresindeki İDOB Orkestrasını yönetecek Poyrazoğlu, mizah diliyle, klasik müziğin önemli eserlerinin eşliğinde sanatın yaşamda yarattığı farkın da altını çizecek.

Etkinlik öncesi son provasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ali Poyrazoğlu, AKM'nin muhteşem salonunda 100 kişilik orkestrayı yöneteceğini belirterek, "Dünya opera repertuvarına yeni bir eser katıyorum. Desiderata, İspanyolca 'arzu edilen şey' anlamına gelen bir sözcük. Gösteride hem oyuncu hem yönetmen hem de orkestra şefi olacağım. Birkaç türü iç içe geçirdim, biraz postmodern bir gösteri oldu." dedi.

Poyrazoğlu, komik ve eğlenceli bir anlatım olacağına değinerek, "İlk defa yapılıyor böyle bir şey. Hem bizim müzik tarihimizden hem de operanın tarihinden bazı yan sokaklara girip ilginç öyküler anlatıyorum." diye konuştu.

"Opera salonunda ilk kez gösteri yapacağım"

İstanbul'un, sakinleri için çok zengin bir kültür sanat repertuvarı sunduğuna dikkati çeken Poyrazoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eski AKM'de birkaç kez sahne almıştım. Yenilendikten sonra da geçtiğimiz aylarda tiyatro salonunda 'Şıngır Şıngır Beyoğlu' adlı doğaçlama oyunu oynadım. Çok güzel geçti, güzel dönüşler aldım. Şimdi ise 2 bin 500 kişilik opera salonunda ilk kez gösteri yapacağım. AKM, evime çok yakın, içerisinde lokantalar, kafeler, resim galerileri, kitapçı dükkanı, hediye satan dükkanı, çocuk gösterileri yapan atölyeleri ve zengin bir kütüphanesi var. Sık sık geliyorum, günümü burada geçirebiliyorum."

Poyrazoğlu, projenin Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan ile kurdukları bir hayal sonucunda ortaya çıktığını belirterek, "İki sanatçı olarak bir araya geldiğimizde böyle bir hayal kurduk. Aslında bunun başlangıcını daha önce yapmıştım zaten. Bu bir dörtleme, birincisi 'Asi Kuş', arkasından 'Habanera Makamı', üçüncüsü de 'Desiderata-İnsan Sesine Konan Kuş', sonuncu olarak ise 'Mösyö Kadife' isminde bir gösteri yazıyorum. Bu çalışmalar geleceğe kalsın diye uğraşıyorum." ifadelerini kullandı.

"Desiderata-İnsan Sesine Konan Kuş" gösterisi, bu akşam saat 20.00'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Etkinlikte, İDOB sanatçıları mezzosoprano Nesrin Gönüldağ, bariton Murat Güney ve keman sanatçısı Oleksandr Samoylenko solist olarak sahne alacak.

Georges Bizet'nin "Carmen" operasından bölümlerin yorumlanacağı gösteride, ayrıca Fransız besteci ve orkestra şefi Camille Saint-Saens'in "Havanaise, Op.83", İspanyol besteci Pablo De Sarasate'in "Zigeunerweisen, Op.20", İspanyol besteci ve piyanist Enrique Granados'un "Goyescas: Intermezzo" adlı eserlerine yer verilecek.