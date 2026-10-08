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Altın Portakal’da jüri belli oldu: Başkan Derviş Zaim

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda başkanlığını Derviş Zaim'in üstlendiği jüride, Aylin Zoi Tinel, Elif Demoğlu, Fatih Artman, Meryem Uzerli, Sırma Bradley ve Rahman Altın yer alacak.

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Altın Portakal’da jüri belli oldu: Başkan Derviş Zaim

Türkiye'nin en köklü film festivali için son hazırlıklar tamamlanıyor. Bu yıl 63'üncüsü 24-31 Ekim'de gerçekleştirilecek festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri üyeleri de belli oldu.

Yarışmanın jüri başkanlığını yazar, yönetmen ve yapımcı Derviş Zaim üstleniyor.

Jüride ise editör Aylin Zoi Tinel, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Demoğlu, oyuncu Fatih Artman, oyuncu Meryem Uzerli, sanat yönetmeni Sırma Bradley ve besteci, şarkı yazarı ve yapımcı Rahman Altın yer alıyor.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda, "Artakalan", "Bekle Bizi Brüksel", "Bir Anne Hakkında", "Cinlerin Düğünü", "Düğün Şarkıcısı", "Elisa", "Hakikatin Ölümü", "Kadim Mavi", "Ölü Arının İğnesi", "Selma, Taş ve Tüy" ile "Tatlı Maya" filmleri yarışacak.

Ödüller, 31 Ekim'de gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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