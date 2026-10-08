AJet’ten kış kampanyası: Yurt dışı uçuşlarda biletler 19 dolardan başlıyor

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AJet, kış dönemi için yurt dışı uçuşlarda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kış dönemini kapsayan kampanyada Türkiye çıkışlı avantajlı biletler 19 dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Bu dönemde Türkiye varışlı bazı seçili hatlardaki seferlerde de 9, 19 ve 29 euro artı vergilerle bilet alma fırsatı da sunulacak.

İndirimli biletler, 2 Kasım 2026-4 Mart 2027 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Türkiye varışlı uçuşlarda 11-27 Aralık tarihleri, Türkiye çıkışlı uçuşlarda ise 29 Aralık 2026-10 Ocak 2027 tarihleri kampanya dışında tutulacak.

116 bin koltuk satışıyla sınırlı kampanya kapsamındaki avantajlı biletler 10 Ekim saat 23:59'a kadar satın alınabilecek.

Kampanya Amsterdam, Stockholm, Barselona, Berlin, Milano, Brüksel, Basel, Budapeşte, Paris, Köln, Kopenhag, Düsseldorf, Roma, Frankfurt, Cenevre, Hannover, Hamburg, Lyon, Madrid, Münih, Bükreş, Prag, Priştine, Rotterdam, Saraybosna, Üsküp, Londra, Stuttgart, Tiran, Viyana, Zürih, Bakü, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm El-Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Şam ve Halep destinasyonlarında geçerli olacak.

AJet'in yurt dışı indirimli bilet kampanyası kapsamında satın alınan biletlerde kabin bagajı da 9 dolar olacak. Direkt uçuşlarda geçerli indirimli biletler sadece "ajet.com ve AJet Mobil" uygulaması üzerinden alınabilecek.