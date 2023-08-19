Antakya Medeniyetler Korosu’na Aydın Doğan Ödülü

Aydın Doğan Ödülü, barış, hoşgörü, kardeşlik ve sevgi mesajları vermek üzere kurulan Antakya Medeniyetler Korosu’na verildi. Ödül, Aydın Doğan Vakfı tarafından kültür, sanat, edebiyat, bilim gibi farklı alanlarda, ulusal ve uluslararası platformlarda övgü kazanan kişi veya kurumları ödüllendirmek amacıyla her yıl veriliyor. Vakfın 1996 yılından itibaren sürdürdüğü gelenekle 27. kez düzenlenen ödüle bu yıl Hatay’dan tüm dünyaya barış mesajlarını ileten ve yurt içi, yurtdışında 1500’den fazla konser veren Antakya Medeniyetler Korosu layık görüldü. Koro, yaşanılan acı depremde birinci derecede akrabalarını ve yedi üyelerini kaybettiler. Müzikle ilgili her şeyleri enkaz altında kaldı. “Acı paylaşarak azalır ve Sanat iyileştirir” diyerek bir ay sonra konserlere başladılar.

Önemli bir sanat topluluğu olan Antalya Medeniyetler Korosu müziğin evrensel bir dil olduğunu vurgulayarak ödülü koro üyelerinin yoğun çaba ve emeklerinin uluslararası alanda takdir edildiğinin bir göstergesi olarak kabul ettiklerini belirttiler.

Antalya Medeniyetler Korosu şefi Yılmaz Özfırat aldıkları ödül için DÜNYA Gazetesi okurlarına duygularını şöyle ifade etti : Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinde defalarca kez konserler veren Antakya Medeniyetler Korosu olarak ne yazık ki, ülkemizde gerçekleşen ve 11 ili etkileyen 6 Şubat depreminden kötü etkilendik. Depremde yedi üyemizi kaybettik. Koroda ki arkadaşlarımızın ise hepsi birinci dereceden akrabalarını kaybetti. Bunun yanı sıra, kostümlerimiz, müzik aletlerimiz, çalışma yerlerimiz de maalesef enkaz altında kaldı. Acı paylaşarak azalır ve sanat iyileştirir bakış açısıyla hareket etme kararı aldık ve depremden hemen bir ay sonra ilk sahnemizi aldık. Bu süreçte çok güzel destekler aldık, bu desteklerden bir tanesi olan Türkiye’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden ve ülkemizin en saygın ödüllerinden biri olan Aydın Doğan Ödül’üne layık görülmenin onurunu, gururunu ve sevincini yaşadığımızı belirtmek isterim. Umudunuzun en azaldığı, unutulduğunuzu sandığı bir anda hatırlanmak ve ödüle layık görülmek birçok değerin üzerinde bir duygu ve anlamı çok büyük. Şahsım ve koromuz adına emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım.

Aydın Doğan Vakfı’ndan yapılan açıklamada “Antakya Medeniyetler Korosu, ülkemizin kadim şehirlerinden Hatay'ın asırlar öncesine uzanan kültürel zenginliğini ve medeniyetler arasındaki hoşgörü yaklaşımını 2008 yılından bu yana büyük başarıyla dünyaya tanıtmış, Hatay’dan tüm dünyaya barış mesajları ulaştırmış, yurt içi ve yurt dışında verdiği 1.500’ün üzerindeki konserle müziğin evrensel bir dil olduğunu hatırlatmıştır. Ülkemizi derinden sarsan altı Şubat depreminde yedi sanatçısını kaybeden ve çalışmalarına ara vermek zorunda kalan koronun yeniden bir araya gelmesi için dayanışma ruhuyla büyük çaba gösterilmiştir. Sanata ve sanatçıya büyük değer veren ve her zaman destekleyen bir kurum olarak, Antakya Medeniyetler Korosu’nun bugüne kadar göstermiş olduğu başarıyı takdir etmek ve aynı zamanda genç insanlarımıza örnek olmaları amacıyla bu yılki Aydın Doğan Ödülü’nün Yönetim Kurulumuzun kararıyla Antakya Medeniyetler Korosu’na verilmesi kararlaştırılmıştır.” denildi. Ödül Töreni, Aralık ayında İstanbul’da düzenlenecek.

Koro deprem yaralarını sarmaya çalışıyor

Antakya Medeniyetler Korosu'nun 7 sanatçısı, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybetti. 200 kişilik koronun geride kalan üyeleri de depremzedelere kapılarını açan Türkiye'nin farklı illerinde yaşamaya başladı. Koronun şefi Yılmaz Özfırat ve teknik koordinatörü Bedirhan Gök, Antakya Medeniyetler Korosu'nu yeniden bir araya getirerek, Türkiye'nin medeniyetler zenginliğini yeniden dünyaya anlatmayı ve depremde hayatını kaybeden 7 sanatçının anısını müzikle yaşatmayı hedefliyor.