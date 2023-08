At'ın, cesaret ve macera adımı: G1-F3

Erciyes Üniversitesi Seramik Bölümü başkanlığını yürüten Doç. Nizam Orçun Önal G1-F3 sergisinde, “her hamle bir karar, her karar bir sonuçtur” mottosunu formlara dönüştürürken izleyiciyi, attığı adımlar, aldığı kararlar ve hamle hamle hayattaki ilerleyişi üzerine düşündürmeyi amaçlıyor. Hayatı bir satranç oyunu gibi görebilir miyiz? Her hamle bir karar, bir seçim, bir sonuç olabilir mi? Peki ya taşlar? At, cesaret ve macera, fil ise bilgelik ve güç, şah otorite, vezir ise süper ego… At, diğer taşlardan farklı olarak L şeklinde hareket eder. Bu, onun sınırlı özgürlüğünde keskin dönüşlerini ve anlık duraksamalarını gösterir.

Sergi, hayatın zorluklarına karşı direnen, çözüm arayan, olasılıkları değerlendiren, güzelliklerini paylaşan, zaferi kucaklayan bir hikâyeyi canlandırıyor. Aynı zamanda hayatın beklenmedik getirileri ve rastlantısallığı karşısında ileriye dönük yapılan planlamaların aslında şansa dayalı sonuçları olduğu fikrini de işliyor. Hayatta her şeyin kontrolümüzde olmadığını, bazen tesadüflerin bizi başka yollara sürüklediğini gösteriyor. İzleyicilere kendi hayatlarında konumlandırdıkları figürleri belirlemede yeni bir bakış açısı veriyor. Sanatçı aynı zamanda izleyicileri hayatlarında yaptıkları hamleleri sorgulamaya çağırıyor: Acaba doğru hamleyi mi yapıyoruz? Yoksa daha iyi bir hamle var mı? Bu hamlemin sonucu ne olacak? Hayat şimdi hangi hamleyi oynayacak? Sergi, hayatta her hamlenin bir risk olduğunu, ama aynı zamanda bir fırsat da barındırabileceğini hatırlatıyor.

Bakmak, görmek, hissetmek, düşünmek, düşlemek ve tavır almak…

Sanatçının hayattaki seçimlerimize, hamlelerimize, satranç taşlarından biri olan At metaforu ile odaklandığı sergisi G1-F3, 19 Ağustos-4 Eylül 2023 tarihlerinde Istanbul Concept Studio’da görülebilir. Böylece IC Studio, yeni sezon açılışından önceki son sergisini, yurt dışı ve yurt içinde pek çok sergi, sempozyum ve etkinliğe davet edilen, çok sayıda koleksiyonda eserleri bulunan bir akademisyen ola nErciyes Üniversitesi Seramik Bölüm Başkanı Doç. Nizam Orçun Önal ile yapıyor.