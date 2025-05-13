BALIK AYHAN KİMDİR? Balık Ayhan (Ayhan Küçükboyacı) öldü mü, neden öldü? Balık Ayhan kaç yaşında ve nereli? İşte hayatı

Gerçek adı Ayhan Küçükboyacı olan 'Balık Ayhan'ın ölüm haberi sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Balık Ayhan, bir süredir yoğunbakımda tedavi görüyordu.

Balık Ayhan'ın vefat haberinin duyulmasının ardından "Balık Ayhan kimdir, kaç yaşında, nereli, neden öldü" gibi sorulara yanıt aranmaya başladı.

Balık Ayhan neden öldü?

58 yaşındaki Balık Ayhan, 12 Nisan'da nefes darlığı şikâyetiyle Şişli'deki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Balık Ayhan’ın kızı Şans Küçükboyacı geçen günlerde hastanede önünde babasının sağlık durumuna ilişin bilgilendirme yapmıştı.

Şans Küçükboyacı, "Doktorlar herhangi bir kritiklikten bahsetmiyor ama şu an gözetim amaçlı biraz panik olmasın diye uyutmak zorunda kaldılar. Yoğun bakıma alındı. Nefes darlığı vardı. Solunumda problem vardı. İki gündür uyutuluyor" açıklamasında bulunmuştu.

Balık Ayhan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ayhan Küçükboyacı 1967'de Kasımpaşa'nın Hacıhüsrev semtinde dünyaya geldi.

Ailesi demircilikle geçinen Ayhan Küçükboyacı kendisini müzikle var etmeyi tercih etti.

Sahne ismi olarak 'Balık Ayhan' ismini kullanan Ayhan Küçükboyacı, müziğe mahalle düğünlerinde vurmalı çalgılar çalarak başladı.

1992’de ‘Yaşayan Ruhlar’ adlı albümünü çıkardı. Bunları ‘İstanbul İmparatorları’ ve ‘Bab-ı İstanbul' albümleri izledi.

Müziğin yanı sıra beyazperde de izleyici karşısına çıkan Balık Ayhan, 1997 yapımı ‘Ağır Roman’, 2001 tarihli ‘Dansöz’, 2005 yapımı ‘Ispanaktan Nağmeler’, 2018 tarihli ‘Baba Bi Buçuk’ adlı sinema filmlerinde rol aldı.

2011'de AK Parti'den siyasete giren Balık Ayhan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "Sen adamın kralısın, Kasımpaşalısın" diye bir şarkı yapmıştı.

Balık Ayhan siyasi kariyerine 2018'de İYİ Parti, 2022'de ise Gelecek Partisi'nde devam etti.