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Son dakika: Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan hayatını kaybetti

Son dakika: Roman müziğinin önemli temsilcilerinden Ayhan Küçükboyacı, namıdiğer Balık Ayhan, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Son dakika: Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan hayatını kaybetti
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Son dakika: Roman müziğinin sevilen ismi Ayhan Küçükboyacı, bilinen adıyla Balık Ayhan, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Nefes darlığı şikâyetiyle 12 Nisan’da Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Küçükboyacı, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Sanatçının sağlık durumu günlerdir ciddiyetini korurken, kızı geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden acil kan bağışı çağrısında bulunmuştu.

Balık Ayhan’ın bu sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. 

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