Bir Yolun Bin Başka Hali: Mustafa ve Halil’in Hikayesi

Mustafa ve Halil, mekandan bağımsız bir anlamın ve zamanla bozulmayan iki insanın yolculuğunu anlatıyor. Mistik ve yer yer şaşırtıcı akarken tüm hikayelerinde derinliği sadelikle sunmayı başaran kitap, birbirine bağlı 18 kısa öyküden oluşuyor. Zamanın ve mekânın göreliliğine tanıklık etmek isteyen kitapseverleri hikayenin bir parçası olmaya davet eden Mustafa ve Halil; “Renklerin Dünyası”, “Çilek Toplayan Kadınlar”, “Devri Daim” gibi kısa öykülerle okuyucusunu sorularla dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Daha önce Düzlükotu isimli eserle okurların beğenisini toplayan Emek Servi’nin kaleme aldığı Mustafa ve Halil, Post Yayınevi etiketiyle raflardaki yerini aldı.