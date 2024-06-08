Çekyalı 4 müzik grubu, Afyonkarahisar'da sanatseverlerle buluştu

Kentteki termal bir otelde düzenlenen festivalin dördüncü gününde, Prag'ta kurulan 'Andrea Sulcova Üçlüsü", 'Lewis Creaven Üçlüsü', 'Ondrej Kabrna Üçlüsü' ve 'Michal Wroblewski Üçlüsü' grupları, konserlerinde seçkin eserlerini seslendirdi.

Hüseyin Başkadem, konserde yaptığı konuşmada, festivalin üçüncü günkü programının hava muhalefeti nedeniyle bugüne ertelendiğini söyledi.

Konserlerde grupların solist sanatçılarının kendi bestelerini çaldığını dile getiren Başkadem, "Orta Avrupa ülkelerindeki caz kültürünün kendi ekolleri bulunuyor. Özellikle Çekyalı sanatçıların eğitimleri çok iyidir. Bir süre sonra klasik caz yaparken kendi müziklerini yaratmaya başlıyorlar" diye konuştu.