'Ceviz Ağacı' filmine Fransa'da senaryo ödülü

Festivalin "Dünya sineması" seçkisinde yer alan yapım "En İyi Senaryo" ödülünün sahibi oldu.

Farklı platformlarda 24 ayrı ödül kazanan film, başrol oyuncusu Serdar Orçin'e yurt içinde ve dışında üç kez "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandırırken, mayısta İspanya'da düzenlenen Spain Film Connect Festivalinde de "En İyi Uluslararası Film" ödülünü aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT'den ortak yapım desteği alan film, İran'da faaliyet gösteren Farabi Sinema Vakfının desteklediği ilk Türk-İran ortak yapımı olma özelliğini taşıyor.

Ataerkil bir kasabada yaşayan edebiyat öğretmeni Hayati'nin yaşam hikayesi üzerinden darbe sonrası travmalara ve kadın cinayetlerine ışık tutan filmin başrollerini Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip, Mert Yavuzcan, Şebnem Dilligil, Murat Mahmut Yazıcıoğlu ve Rıza Akın paylaştı.