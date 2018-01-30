CNR Kitap Fuarı 10 Mart'ta başlıyor

30 Ocak 2018

CNR EXPO Yeşilköy'de açılacak fuara, 20 ülkeden konuk yazar katılacak. "Oku" temasını işleyecek fuar kapsamında, okumanın önemini ve kitapların insan hayatı üzerindeki etkisine değinen binden fazla etkinlik gerçekleştirilecek.

Fuarın "onur yazarı" olan ve edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi yazar Alev Alatlı, etkinlik süresince imza günleri, panel ve söyleşilerde kitapseverlerle buluşacak. Alatlı için hazırlanacak özel bölümde "Batı'ya Yön Veren Metinler" ve "Beyaz Türkler Küstüler" isimli eserler sergilenecek.

Pozitif Fuarcılık ve Basın Yayın Birliği iş birliğiyle organize edilen fuara, Alfa, Martı, Doğan Kitap, Timaş, Epsilon, TÜBİTAK, Profil, Beyaz Balina, İz, Kırmızı Kedi, Yeditepe, Ötüken, Edam, Yapı Kredi Yayınları, İş Bankası Yayınları, İnsan, Erdem, Pegasus, Kültür AŞ Yayınları'nın da aralarında bulunduğu yurt içi ve dışından 350 yayınevi katılacak.

Etkinlikte ayrıca şair, yazar, fikir ve sanat adamı Necip Fazıl Kısakürek'in özel eşyalarından oluşan sergi ziyarete açılacak. Sergide, Kısakürek’in eserleri ve insanların üzerilerindeki etkilerine dair sesli, görüntülü, basılı malzemeler ile şiirleri görülebilecek.

Önceki yıl 407 bin 317 okurun ilgi gösterdiği fuarı bu yıl 450 binin üzerinde kitapseverin ziyaret etmesi bekleniyor.

İstanbul Valiliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür AŞ ve KOSGEB tarafından da desteklenen fuar, 18 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: AA