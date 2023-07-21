Çocuklar AKM Çocuk Sanat Merkezinde Drama Öğrenecek

Tüm yaz boyunca çocukları sosyal ve sanatsal birçok etkinlikle buluşturan AKM Çocuk Sanat Merkezi, 23-29 ve 30 Temmuz tarihlerinde düzenlediği drama atölyeleriyle 4-6 yaş ile 7-11 yaş arası çocukları dramayla tanıştırıyor. Başak Ova’nın eğitmenliğinde gerçekleşen atölyelerde çocuklar yeteneklerini keşfediyor, kendilerini yaratıcı biçimde ifade etmenin yollarını öğreniyor.

Çocukların hayal güçlerini sahneye yansıttıkları bu atölyelerde, bir konuda rol yapmak, canlandırmak ve doğaçlamalarla yeni deneyimler kazanmak mümkün oluyor. Atölyeler, çocukların yaratıcılıklarını ve estetik düşünceyi geliştirirken, sosyal beceriden iletişime, özgüvenden kendini tanımaya pek çok konudaki gelişimlerine de katkı sağlıyor. Çocuklar atölyelerde bir topluluk içinde kendini güvenle ifade etmeyi deneyimliyor, konsantrasyon, iş birliği ve aktif görev alma gibi konularda sanat yoluyla güçleniyor.