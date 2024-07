Concepto ve Bugatti'den mekatronik saatlerde yeni bir çağ

İ sviçre saat endüstrisinin kalbinde yer alan Concepto Watch Factory, prestijli Fransız otomobil markası Bugatti ile yaptığı yeni ortaklıkla dikkatleri üzerine çekti. Merkezi La Chaux-deFonds’da bulunan Concepto, Bugatti’nin yeni hiper saati için mekatronik gösterge paneli geliştirme, üretme ve tedarik etme görevini üstlendi. Bu yenilikçi işbirliği, Molsheim’daki ünlü Château Saint-Jean’de gerçekleşen dünya prömiyerinde duyuruldu.

Concepto Watch Factory’nin gizli gücü

Merkezi Neuchâtel’de bulunan Concepto, saatçilik dünyasında yaklaşık 20 yıldır birçok önde gelen markanın gizli “motor” üreticisi olarak tanınıyor. Şirket, yüksek kaliteli saat mekanizmaları ve yenilikçi tasarımlarıyla sektörde biliniyor. Bugatti ile yapılan yeni işbirliği, Concepto’nun yeteneklerini ve deneyimlerini daha geniş bir kitleye tanıtma fırsatı sunuyor.

İki dünyanın iyileri yeniden birleşti

Bugatti, mühendislik yeteneği ve lüks otomobil tasarımı ile dünya çapında tanınan bir marka. Şirket, otomobil dünyasındaki yenilikçi yaklaşımını saatçilik dünyasına taşıyarak, bu alanda da devrim yaratmayı hedefliyor. Concepto ile yapılan işbirliği, Bugatti’nin bu hedefe ulaşmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Concepto ve Bugatti’nin bu ortaklığı, her iki markanın da tasarım ve mühendislik alanındaki uzmanlıklarını birleştirerek yeni ifade alanlarına açılmalarını sağlıyor. Bugatti’nin hiper spor otomobil tasarımcıları ve mühendisleri, Concepto’nun deneyimleriyle birleşerek, mekatronik saatler konusunda çığır açıcı bir ürün ortaya koyuyorlar. Bu yenilikçi gösterge paneli, saatçilik ve otomotiv mühendisliğinin en üst düzeyde birleşimini temsil ediyor.

Molsheim’daki Château Saint-Jean’de gerçekleşen dünya prömiyerine dünyanın dört bir yanından gelen konuklar katıldı. Concepto Saat Fabrikası CEO’su Valérien Jaquet,”Ekip ve ben, Mate Rimac ve ekibinin vizyonunu yorumlayıp bunu gerçeğe dönüştürebildiğimiz için gurur duyuyoruz. Yaklaşık 4 yıldır ArGe üzerinde birlikte çalışıyoruz ve emeğimizin meyveleri sonucunu görüyoruz” diyerek açıklamada bulundu.

BugattiRimac’ın CEO’su Mate Rimac ise “Bugatti, 1909’dan bu yana olağanüstü mekanik ve teknolojik ustalığın öncüsü olmuştur. Her yeni hiper spor otomobil modeli, her bir bileşenin kıyaslanamaz olması gerektiği yaklaşımıyla geliştirilmektedir, çünkü olağanüstü bir bütünü oluşturan şey, her parçadaki detaylara gösterilen bu dikkattir. Bu öncü motif, hem motoru hem de estetiği açısından yeni Tourbillon modelimiz için de geçerli. Müşteri deneyimi her zaman benzersiz, eşsiz olmalı ve en küçük ayrıntısına kadar düşünülmelidir” dedi.

Saat ustaları ile otomobil üreticileri arasındaki simbiyotik ilişki 20. yüzyılın başlarından itibaren süregeliyor. Gösterge kümeleri ve elektromekanik enstrümanların geliştirilmesine yönelik işbirlikleri ile başlayarak, iletişim ve pazarlamaya ilişkin sayısız ortaklık izledi.

Mate Rimac ve Valérien Jaquet’in ortak vizyonu yenilikçi bir birleşmeyi ateşliyor ve mükemmelliğin ve saf mekaniğin temellerine dönüşü işaret ediyor. Valérien Jaquet “Mate Rimac bizimle iletişime geçtiğinde hemen Bugatti’nin bir sonraki modeliyle bağlantılı olarak basit bir saat tasarlayacağımızı düşündük. Ancak, hiper spor otomobil modelinin ayrılmaz bir bileşenini, iki dünyanın en iyilerini, iki takımı birleştiren yaratıcı bir yaklaşımla sunmamızı istediğini hemen fark ettik. Gerçek, hassas mekanik işlevlere sahip ve yalnızca dekoratif bir işleve sahip olmayan bir bileşen “ ifadelerini sözlerine ekledi.

Temellere dönüş, retrofütüristik ve tavizsiz özellikler

Yüksek çözünürlüklü ekranlara sahip dijital gösterge panelleri artık her arabada bulunuyor. Sürücünün mobil cihazlarına bağlanabilen tamamen özelleştirilebilir ekranlara sahip bu donanım sıradan hale geldi. Bunun yerine Bugatti’nin geçmişine ve olağanüstü mekaniklerle olan yakın ilişkisine atıfta bulunularak bir yaklaşım önerildi. Düzenek, direksiyon simidinin ortasına oturan ve direksiyon kolonunun üzerinde asılıymış izlenimi veren “monoblok” bir alüminyum muhafazanın içine yerleştirilmiş üç metreden oluşuyor.

Her sayaç, lüks Grandes Complications saatlerinin estetiğiyle karşılaştırılabilecek, elle dekore edilmiş dişlilerden oluşan, açık işlenmiş bileşenlerin altında görülebilen, üç boyutlu arkadan aydınlatmalı rakamlar ve çeşitli metallerden yapılmış kadranlardan oluşan bir görünüme sahip. Sürücü, üst düzey saat yapımcılığındakiyle aynı kaplamayla yapılmış ve ustaca aydınlatma sistemleri sayesinde net bir şekilde görülebilen ibrelerden tüm önemli bilgileri kolayca okuyabiliyor.