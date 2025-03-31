Devlet Bahçeli, Volkan Konak için taziye mesajı yayımladı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak için taziye mesajı yayımladı. KKTC'de sahne aldığı sırada fenalaşan ünlü sanatçı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtulamamıştı.
Karadeniz müziğinin önemli isimlerinden Volkan Konak'ın hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu. Konak'ın ölümünün ardından birçok isim taziye mesajı yayımlamaya başladı. O isimlerden biri de MHP lideri Devlet Bahçeli oldu.
Bahçeli'nin paylaşımı
Sosyal medya hesabından ünlü sanatçı Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili bir paylaşım yapan Bahçeli, şu açıklamalarda bulundu:
"Merhum Volkan Konak söylediği şarkılarında duygu dünyamızda kah Karadeniz gibi coşkun, kah Ayder gibi derin bir his uyandıran ezgileri işlemeyi başarmış, kendisine has üslubuyla Türk müziğinde büyük ve kıymetli bir ekol oluşturmuştur.
Eser ve yorumlarıyla icra ettiği sanatı vesileyle milletimiz nazarında müstesna bir konuma ulaşmış olan Trabzon’un kıymetli evladı Volkan Konak’a Cenabı Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
Merhum Volkan Konak söylediği şarkılarında duygu dünyamızda kah Karadeniz gibi coşkun, kah Ayder gibi derin bir his uyandıran ezgileri işlemeyi başarmış, kendisine has üslubuyla Türk müziğinde büyük ve kıymetli bir ekol oluşturmuştur.— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) March 31, 2025
Eser ve yorumlarıyla icra ettiği sanatı…
Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) verdiği konser sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı, 58 yaşındaki ünlü isim doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtulamamıştı.