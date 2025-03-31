Volkan Konak’ın cenaze programı belli oldu

Cerrahpaşa, Mimoza Çiçeğim, Göklerde Kartal Gibiydim gibi şarkılarla tanınan "Kuzeyin Oğlu" lakaplı sanatçı Volkan Konak, sahnede konser verdiği sırada rahatsızlanıp 58 yaşında hayatını kaybetti.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Konak'ın ölüm haberi, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

"Babasının yanına defnedilecek"

Volkan Konak’ın naaşı, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye gönderilecek. Konak’ın ailesinden yapılan açıklamaya göre, sanatçı memleketi Trabzon’un Maçka ilçesinde, babasının yanına defnedilecek. Aile kabristanında gerçekleşecek cenaze töreninin çarşamba günü yapılacağı bildirildi.

Cenaze süreci Türkiye Cumhuriyeti’nin Gazimağusa Başkonsolosluğu tarafından yakından takip ediliyor. Başkonsolosluk yetkilileri, sanatçının Türkiye’ye nakli ve defin işlemleriyle ilgili hazırlıkları sürdürüyor.