Volkan Konak sahnedeyken hayatını kaybetti: Vasiyeti yeniden gündemde

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs’ın İskele kentinde verdiği konser sırasında sahnede aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, 57 yaşındaki sanatçının kalp krizi geçirdiğini ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı. Sanatçının ani ölümü müzik camiasında büyük üzüntüye yol açtı.

Volkan Konak’ın 2020 yılında sahnede yaptığı bir açıklama, vefatının ardından yeniden gündeme geldi. O dönem dinleyicilerine hitap ederken yaptığı konuşmada, gömülmek yerine yakılmak istediğini belirten Konak, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Siz sevenlerime vasiyetimdir. Ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon’umun üstüne.”