Zeki Müren, Metin Arolat, son olarak Volkan Konak… Sahnede kalp krizi geçiren ünlüler
Kuzey’in Oğlu lakabıyla tanınan Volkan Konak, KKTC’nin Mağusa şehrinde verdiği konser sırasında sahnede kalp krizi geçirerek yaşımını yitirdi. Geçen yıl eylül ayında pop müzik şarkıcısı ve yönetmen Metin Arolat da sahnede kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Sanat Güneşi Zeki Müren ise Eylül 1996’da TRT İzmir Televizyonu’nda düzenlenen bir tören sırasında kalp krizi geçirerek hayata veda etmişti.
Türkiye geçen yıl Türk pop müzik şarkıcısı ve yönetmen Metin Arolat’ın ölümüyle sarsılmıştı.
Arolat, 21 Eylül’de Kadıköy’de bir otelde konser verirken sahnede kalp krizi geçirmiş ve 59 yaşında hayatını kaybetmişti.
Metin Arolat’ın sahnede fenalaştığı anlar ise cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedilmişti.
Metin Arolat'tan sonra Volkan Konak...
Karadeniz müziğini evrensel müzik formlarıyla bir araya getirerek geniş bir hayran kitlesi edinen Volkan Konak da Metin Arolat ile benzer akıbeti yaşadı.
Kuzey’in Oğlu lakabıyla tanınan ünlü şarkıcı, KKTC’nin Mağusa kentinde sahnede fenalaşarak yere yığıldı.
Konseri izlemeye gelen hekimlerin ilk müdahalesinin ardından Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Volkan Konak tüm müdahalelere rağmen 58 yaşında hayatını kaybetti.
Zeki Müren de kalp krizi geçirmişti
Sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden müzisyenler arasında Zeki Müren de bulunuyor.
Sanat Güneşi 24 Eylül 1996’da TRT İzmir Televizyonu’nda kendisi için düzenlenen tören sırasında kalp krizi geçirmişti.
Zeki Müren kendisine takdim edilen ödülün ardından kuliste yaşamını yitirmişti.