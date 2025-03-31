Volkan Konak'a sahnede ilk müdahaleyi yapan doktordan yürek burkan paylaşım

Kuzey’in Oğlu lakabıyla tanınan ünlü şarkıcı Volkan Konak, KKTC’nin Mağusa kentinde verdiği konser sırasında sahnede kalp krizi geçirdi.

Ünlü sanatçıya ilk müdahale konseri izlemeye gelen doktorlar tarafından yapıldı.

Konser alanında bulunan hekimler ve acil sağlık ekibi tarafından yaklaşık 40 dakika boyunca kalp masajı uygulanırken, sanatçı daha sonra saat 00.10’da hastaneye sevk edildi.

Hastaneye saat 00.17’de 'Ex duhul' (hayatını kaybetmiş olarak) giriş yaptığı belirtilen Konak’a, uzman doktorlardan oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulandı.

Ancak Volkan Konak tüm müdahalelere rağmen saat 00.42’de hayatını kaybetti.

İlk müdahaleyi yapan doktor konuştu

Volkan Konak’a sahnede ilk müdahaleyi yapan doktorlardan Ahmet Görkem Yasak, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuduğu yıllarda Volkan Konak’la anısını paylaşırken, “Yardımcı olduğun o genç büyüdü, doktor oldu; son anlarında seni kurtarmaya çalıştı” ifadelerini kullandı.

Konuya dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Dr. Görkem Ahmet Yasak, Volkan Konak’ın 20 yıl önce kaldığı öğrenci yurduna gelip “Gençler bir şeye ihtiyacınız olduğunda beni direkt arayın” diyerek telefon numarasını bıraktığını ifade etti.