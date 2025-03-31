Kültür ve Turizm Bakanlığı, Volkan Konak İçin taziye mesajı yayımladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, dün gece konser sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk müziğine sesi ve yorumuyla unutulmaz katkılar sunan, Karadeniz’in sevilen sanatçısı Volkan Konak’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik" açıklamasına yer verilirken "Yüreklere dokunan eserleriyle hafızalarımızda yaşayacak olan Konak’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.