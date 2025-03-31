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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Volkan Konak İçin taziye mesajı yayımladı

Konser sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Volkan Konak için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan taziye mesajı geldi. Bakanlık, “Türk müziğine sesi ve yorumuyla unutulmaz katkılar sunan Volkan Konak’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik” ifadelerine yer verdi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, dün gece konser sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk müziğine sesi ve yorumuyla unutulmaz katkılar sunan, Karadeniz’in sevilen sanatçısı Volkan Konak’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik" açıklamasına yer verilirken "Yüreklere dokunan eserleriyle hafızalarımızda yaşayacak olan Konak’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: HABER MERKEZİ