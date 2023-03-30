Doğayı referans alan sanatçı organik maddeleri esere dönüştürdü

Mimar Sinan Üniversitesi Heykel Bölümü’nden mezun olduktan sonra sanat yapıtında biyolojik metaryal kullanımı üzerine yüksek lisansını tamamlayan sanatçı Nergiz Yeşil, İstanbul’daki atölyesinde çalışmalarına devam ediyor. Eserlerinde form, anlam ve bağlamın yanı sıra materyal seçiminde de hassas olduğunu belirten Yeşil, biyosanatı, bilim, sanat ve teknolojinin kesiştiği yer olarak tanımladı.

Her biyosanat üretiminin çevre dostu olmayabileceğinin altını çizen Yeşil, "Ekoloji ile biyosanatın birleştiği yerde konumlanıyorum. Çevre dostu bir materyal üretme ve sanat eserini de bunun üzerinden üretmeyi hedefleme gibi tanımlamak gerekirse, biyosanatla temas halindeyim" diye konuştu.

Sanatçı Nergiz Yeşil, eserlerini üretirken önceliğinin minumum tüketim olduğunu, sonrasında ise ileri dönüşüm ve geri dönüşümü düşündüğünü ekledi ve şöyle devam etti: "Sanat eseri üretmeden önce malzemeyi üretiyorum, böylelikle tüketimi minimuma indirmiş oluyorum. Neyden ne kadar tükettiğimi ve daha sonra geri dönüştürmek istediğimde ürettiğim doğa dostu materyallerin doğaya zarar verip vermeyeceğini kontrol altında tutuyorum."

Kombucha ile iş birliği

Şu an pratikte en baskın olarak kombucha mantarını kullandığının bilgisini veren Yeşil, “Bu Uzak Doğu çıkışlı bir çay kültürü. Sirke anasına ve deniz anasına benzeyen jelimsi bir yapıdan bahsediyoruz. Fermantasyon yoluyla bir materyalden defalarca yeni materyaller elde edebiliyorum. Kombucha ile iş birliği yapıyorum diyebilirim” dedi. Yeşil, dezavantajlı kadınlara iş imkanı yaratacak bir iş modeli planladığını da belirtti