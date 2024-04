Ebru Ceylan 77. Cannes Film Festivali jürisine seçildi (Ebru Ceylan kimdir)

Gişe rekorları kıran Barbie filminin yönetmeni Greta Gerwig’in başkanlık edeceği jüride Amerikalı oyuncu Lily Gladstone, Fransız oyuncu Eva Green, Lübnanlı yönetmen ve senarist Nadine Labaki, İspanyol yönetmen ve senarist Juan Antonio Bayona, İtalyan oyuncu Pierfrancisco Favino, Japon yönetmen Kore-eda Hirokazu ve Fransız oyuncu ve yapımcı Omar Sy da yer alacak.

77. Cannes Film Festivali’nde 22 filmin yarışacağı Altın Palmiye Ödülü 25 Mayıs’taki törenle açıklanacak.

Ebru Ceylan kimdir?

1976 yılında Ankara’da doğan Ebru Ceylan, Altın Palmiye ödüllü 2014 yapımı Kış Uykusu filminin senaristlerinden birisi.

Ceylan, çektiği fotoğraflarıyla Türkiye’de ve yurt dışında çeşitli kişisel ve karma sergilere de katıldı.

Ceylan’ın ilk kısa filmi Kıyıda, 1998 yılında Cannes Film Festivali'nde yarışan filmler arasındaydı.

Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak (2002) ve İklimler (2006) filmlerinde oyuncu ve sanat yönetmeni olarak görev alan Ebru Ceylan, Üç Maymun (En İyi Yönetmen Ödülü 2008), Bir Zamanlar Anadolu'da (Grand Prix 2011), Kış Uykusu (Altın Palmiye 2014), Ahlat Ağacı (2018) ve Kuru Otlar Üstüne (2023) filmlerinin senaristleri arasında yer aldı.

Cannes'da hangi filmler yarışıyor?

Cannes Film Festivali bu yıl yarışmada yer almayan Quentin Dupieux imzalı 'Le Deuxième Acte' filmiyle açılacak.

Büyük ödül için yarışacak filmler ve yönetmenleri ise şöyle:

The Apprentice - Ali Abbası

Motel Destino - Karim Aïnouz

Bird - Andrea Arnold

Emiliaa Perez - Jacques Audiard

Anora - Sean Baker

Megalopolis - Francis Ford Coppola

The Shrouds - David Cronenberg

The Substance - Coralie Fargeat

Grand Tour - Miguel Gomes

La Plus Précıeuse Des Marchandıses - Michel Hazanavicius

Marcello Mio - Christophe Honoré

Feng Liu Yi Dai - Jıa Zhang-Ke

All We Imagıne As Light - Payal Kapadıa

Kinds Of Kindness - Yórgos Lánthimos

L’amour Ouf - Gilles Lellouche

Trei Kilometri Pana La Capatul Lumii - Emanuel Parvu

The Seed Of The Sacred Fig - Mohammad Rasoulof

Diamant Brut - Agathe Riedinger | 1ER Film

Oh Canada - Paul Schrader

Limonov – The Ballad - Kirill Serebrennikov

Parthenope - Paolo Sorrentino

Pigen Med Nålen - Magnus Von Horn