Ebru Ceylan 77. Cannes Film Festivali jürisine seçildi (Ebru Ceylan kimdir)
Senarist, oyuncu ve fotoğraf sanatçısı Ebru Ceylan, bu yıl 77’ncisi düzenlenecek Cannes Film Festivali jürisine seçildi.
Gişe rekorları kıran Barbie filminin yönetmeni Greta Gerwig’in başkanlık edeceği jüride Amerikalı oyuncu Lily Gladstone, Fransız oyuncu Eva Green, Lübnanlı yönetmen ve senarist Nadine Labaki, İspanyol yönetmen ve senarist Juan Antonio Bayona, İtalyan oyuncu Pierfrancisco Favino, Japon yönetmen Kore-eda Hirokazu ve Fransız oyuncu ve yapımcı Omar Sy da yer alacak.
77. Cannes Film Festivali’nde 22 filmin yarışacağı Altın Palmiye Ödülü 25 Mayıs’taki törenle açıklanacak.
Ebru Ceylan kimdir?
1976 yılında Ankara’da doğan Ebru Ceylan, Altın Palmiye ödüllü 2014 yapımı Kış Uykusu filminin senaristlerinden birisi.
Ceylan, çektiği fotoğraflarıyla Türkiye’de ve yurt dışında çeşitli kişisel ve karma sergilere de katıldı.
Ceylan’ın ilk kısa filmi Kıyıda, 1998 yılında Cannes Film Festivali'nde yarışan filmler arasındaydı.
Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak (2002) ve İklimler (2006) filmlerinde oyuncu ve sanat yönetmeni olarak görev alan Ebru Ceylan, Üç Maymun (En İyi Yönetmen Ödülü 2008), Bir Zamanlar Anadolu'da (Grand Prix 2011), Kış Uykusu (Altın Palmiye 2014), Ahlat Ağacı (2018) ve Kuru Otlar Üstüne (2023) filmlerinin senaristleri arasında yer aldı.
Cannes'da hangi filmler yarışıyor?
Cannes Film Festivali bu yıl yarışmada yer almayan Quentin Dupieux imzalı 'Le Deuxième Acte' filmiyle açılacak.
Büyük ödül için yarışacak filmler ve yönetmenleri ise şöyle:
The Apprentice - Ali Abbası
Motel Destino - Karim Aïnouz
Bird - Andrea Arnold
Emiliaa Perez - Jacques Audiard
Anora - Sean Baker
Megalopolis - Francis Ford Coppola
The Shrouds - David Cronenberg
The Substance - Coralie Fargeat
Grand Tour - Miguel Gomes
La Plus Précıeuse Des Marchandıses - Michel Hazanavicius
Marcello Mio - Christophe Honoré
Feng Liu Yi Dai - Jıa Zhang-Ke
All We Imagıne As Light - Payal Kapadıa
Kinds Of Kindness - Yórgos Lánthimos
L’amour Ouf - Gilles Lellouche
Trei Kilometri Pana La Capatul Lumii - Emanuel Parvu
The Seed Of The Sacred Fig - Mohammad Rasoulof
Diamant Brut - Agathe Riedinger | 1ER Film
Oh Canada - Paul Schrader
Limonov – The Ballad - Kirill Serebrennikov
Parthenope - Paolo Sorrentino
Pigen Med Nålen - Magnus Von Horn