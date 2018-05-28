Festival 408'de son iki gün

28 Mayıs 2018

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi programı ve Sahne Sanatları alanı tarafından düzenlenen çağdaş gösteri sanatları festivali FESTİVAL 408, 29 Mayıs’ta son buluyor.



BİLGİ İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi programı ve Sahne Sanatları alanı tarafından düzenlenen FESTİVAL 408, 29 Mayıs Salı günü sona eriyor. Bu yıl 7’ncisi düzenlenen festival programı son 2 gün de dolu geçecek.

Festivalin son gününde katılımcılar Oya Zehra Erben’in “Keşfedilmemiş Coğrafya”, Melda Tuzluca’nın “Son Akşam Yemeği”, İrem Avcı’nın “Hareket Sonrası Hareketsizlik” adlı performanslarını santralistanbul Kampüsü’nde izleyebilecekler. Günün sonunda festivali üreten ve yöneten Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi programı ve Sahne Sanatları alanı öğrencileri yapım sürecinin perde arkasını kapanış etkinliği dahilinde seyircilerle paylaşacak.

Festival 408’in adı, Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi programı ve Sahne Sanatları öğrencilerinin bitirme projelerinin ders kodunu taşıyor ve koreografiden prodüksiyona, oyun yazımından tanıtım ve pazarlamaya, festivalin tamamen öğrenci üretimi olmasıyla dikkat çekiyor. Yedinci yılındaki Festival 408’in santralistanbul dışındaki mekan sponsorluğunu Kats Sahne ve BomontiAda Alt; catering sponsorluğunu ise Loqum Burger üstleniyor.

28 Mayıs Pazartesi

Atölye

13:00-16:00 Fulya Peker ile Butoh Atölyesi

Yer: santralistanbul Kampüsü, White Studio

Gösteri

18:00-21:00 Batuhan Mazlum/Yeni Bir Gün

Yavuz Güney Tinin/Karışma

Caner Omur/ Stand Up Gösterisi

Yer: KATS Sahne

29 Mayıs Salı

Gösteri

15:00-19:00 Oya Zehra Erben/Keşfedilmemiş Coğrafya

Melda Tuzluca/Son Akşam Yemeği

İrem Avcı/ Hareket Sonrası Hareketsizlik

Yer: santralistanbul Kampüsü Green Studio

Söyleşi ve Yapım Süreci Perde Arkası

19:00-20:00 Festival 408 Yapım Süreci ve Söyleşi

Yer: santralistanbul Kampüsü Green Studio