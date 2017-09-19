Filmekimi biletleri cumartesi satışa çıkacak
Bu yıl "filmekimdebaşlar" sloganıyla programına 51 film dahil eden "16. Filmekimi"nin biletleri 23 Eylül Cumartesi satışa çıkacak
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "Filmekimi", 29 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak.
"Filmekimi", dünya festivallerinde gösterilen, ödüller alan, eleştirmenlerin ve izleyicilerin ilgisini çeken yeni yapımları 7 farklı şehirde meraklılarına sunacak.
İstanbul dışı gösterimlerine 2011'de başlayan "Filmekimi", bu yıl Edirne, Eskişehir, Ankara, Diyarbakır, İzmir ve ilk kez Bodrum'a uğrayacak.
"filmekimdebaşlar" sloganıyla programına 51 film dahil eden "16. Filmekimi"nin biletleri 23 Eylül Cumartesi satışa çıkacak.
Sinemaseverleri 10 farklı salonda ağırlayacak festival kapsamında, 2 Ekim'de Salon İKSV'de Fransız sanatçı Gautier Serre konseri gerçekleştirilecek.
"Filmekimi"nde bu yıl, İsveç'in "Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisindeki Oscar aday adayı "Kare" filmiyle Almanya'nın aday adayı, Fatih Akın'ın son filmi "Paramparça" seyirciyle buluşacak.
Can Evrenol'un "Housewife" adlı filminin Türkiye prömiyerinin yapılacağı festivalde, Onur Ünlü'nün "Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok" filmi de beyazperdeye yansıyacak.
Ayrıca, farklı ülkelerden "Soygun", "Redoubtable", "İngiltere Benim", "Mutlu Son", "Kalp Atışı Dakikada 120", "Kutsal Geyiğin Ölümü" ve "Son Cinayet" gibi birçok film festival takviminde yer alacak.
"16. Filmekimi", Salon İKSV'de düzenlenecek kapanış konseriyle 8 Ekim'de sona erecek.
Kaynak: AA