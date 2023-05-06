Gazeteci Yazar Ercan Güneş’in ‘Sanata Dair Yaşananlar’ kitabı tanıtıldı

Müjde DEMİR

Tanıtım toplantısında konuşan yazar Ercan Güneş, kitapta Mersin sanatına dair yaşananları ele aldığını söyledi. Güneş, “Pandemi nedeniyle ilk kitabım olan ‘Ah medya vah medya’ kitabımın tanıtımını yapamamıştım, bugün “Sanata Dair Yaşananlar” kitabımın tanıtımında bir araya gelebildik.

Kitap tiyatro yaşamım ve sanatsal organizasyon yaptığım yıllara ait. Kitabı yazarken ilk amacım Mersin’de tiyatroya emek veren sanatçıların emeklerini gün yüzüne çıkarmaktır. Kitabın kapağında geleneksel Türk tiyatrosunun birbirinden değerli isimlerin resmi bulunmaktadır” diye konuştu.

Kitabının, tiyatro yaşam ve sanatsal organizeler yaptığı yıllara ait anılardan oluştuğunu belirten Güneş, “Kitabım alanında Mersin’de bir ilktir. Amacım Mersin’de bir dönem tiyatroya emek veren sanatçıların emeklerini gün yüzüne çıkartmaktır. Kitabın kapağında geleneksel Türk Tiyatrosunun birbirinden değerli altı hazinenin resmi bulunmaktadır.

Bunların ortak özelliği tiyatrodaki kavuk geleneğinde kavuğun sahipleri olmalarıdır. İlk kavuklu olan Kel Hasan ve İsmail Dümbüllü’yü tanıma şansım olmadı ama sonraki kavuk sahiplerinden Münir Özkul, Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin ve Şevket Çoruh’la tanışma şerefine eriştim. Hayatta kalan son kavuklu olan Şevket Çoruh’a uzun ve sanatla dolu başarılı bir ömür dilerim. Ayrıca kitabıma ön söz yazma nezaketinde bulunan Türk Tiyatro ve Sinemasına emek veren değerli sanatçılar Altan Erekli ve yakın dostum Altan Gördüm de teşekkürü bir borç bilirim” ifadelerini kullandı.

Ercan Güneş kimdir?

1961 yılında Gaziantep İslahiye’de doğan Ercan Güneş, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Mersin’de tamamladı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme bölümü mezunu olan Güneş, daha sonra aynı üniversitenin Medya ve İletişim bölümünde de eğitim alıyor. 12 yıllık devlet memurluğunun ardından Hürriyet, Türkiye, Akşam ve Milliyet gibi gazetelerin reklam departmanında çalıştı. Milliyet Gazetesi’nden emekli olan Güneş, 2012 yılından başladığı Mersin Ticaret Borsası’ndaki Basın Danışmanlığı görevini devam etmektedir. Güneş evli ve bir çocuk babasıdır.