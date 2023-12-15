Harry Potter 'Wizarding World' İstanbul'da

"Wizarding World" mağazalarının dördüncüsünün İstanbul’da 16 Aralık’ta kapılarını açacak olması Harry Potter hayranları için heyecan verici bir haber oldu. Büyük bir yatırımla gerçekleştirilen mağaza, Sihir Dükkânı firması tarafından 16 Aralık’ta hayata geçiriliyor.

Avrupa'nın yanı sıra Ortadoğu, Balkanlar ve yakın coğrafyadaki tüm Harry Potter hayranları için bir çekim merkezi olması planlanıyor. J.K. Rowling'in yaratıcılığıyla dünya çapında popülerlik kazanan ve kült bir fenomen haline gelen Harry Potter serisi, kitapları ve filmleriyle her yaştan izleyiciyi büyülemeye devam ediyor.

Türkiye'deki Harry Potter hayranları, özel ve farklı bir deneyimle buluşturacak olan "Wizarding World" mağazasının kapılarını aralayabilecekler. Türkiye'nin hem ilk lisanslı Harry Potter partneri hem de Warner Bros. Discovery ailesinin yaklaşık dört yıldır üretici ve perakende partneri olan Sihir Dükkanı, bu mağaza ile bir kez daha önemli bir adım atmış oluyor.

"Wizarding World Shop by Sihir Dükkanı," Mall of İstanbul'da, 200 metrekarelik geniş bir alanda hizmet vererek ve Harry Potter ile Fantastik Canavarlar serilerine ait 1500'e yakın ürünü içeriyor. Yazar J.K. Rowling'in yaratıcılığıyla dünya çapında popülerlik kazanan, kült bir fenomen haline gelen Harry Potter serisi; kitapları ve filmleriyle yediden yetmişe herkesi peşinden sürüklemeye devam ediyor.

200 m2 alanda 1500 çeşit ürün

Mağaza, Harry Potter hayranları için düzenlenmiş bir atmosferde, yerel, global ortakların ürünlerini de çatısı altında toplayarak alışveriş ve farklı bir deneyim imkanı sunmaya hazırlanıyor. Türkiye’deki hem ilk lisanslı Harry Potter partneri hem de Warner Bros. Discovery ailesinin yaklaşık dört yıldır hem üreticisi hem de perakende partneri olan Sihir Dükkanı, bu mağazayla bir ilke daha imza atmış olacak.

9 ¾ Peronunda fotoğraf çekilebilecek

ç tasarımı Harry Potter evreninin etkileyici atmosferini yansıtırken duvarlarda serinin sahnelerinden alıntılar, vitrinlerde ikonik karakterlerin figürleri ve her köşede benzersiz detaylar bulunuyor. Mağazada “Asa Seçimi”, “Seçmen Şapka ile Hogwards Binası’nı Bulma”, “Görünmezlik Pelerinini Deneme”, “9 ¾ Peronunda Fotoğraf Çekme” gibi başka yerde olmayan özel imkanlar ziyaretçileri bekliyor.