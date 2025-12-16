"Hind Rajab'ın Sesi" filmi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde izleyiciyle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy'un yanı sıra çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen gösterim, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapıldı.

Filistin'de yaşanan saldırılar sırasında hayatını kaybeden 6 yaşındaki Hind Rajab'ın gerçek hikayesini konu alan filmin gösteriminde, masum sivillerin özellikle de çocukların hedef alındığı şiddet sarmalına karşı verilen mesajlar öne çıktı.

Tunus ve Fransa ortak yapımı olan film, yönetmen Kaouther Ben Hania imzası taşıyor ve küçük Hind'in Filistin Kızılayı operatörleriyle yaptığı telefon görüşmeleri, neredeyse hiç değiştirilmeden beyaz perdeye aktarılıyor.

Dünya prömiyerini 82. Venedik Film Festivali'nde yapan film, Jüri Büyük Ödülü Gümüş Aslan ile onurlandırıldı. Prömiyerin ardından uzun süre ayakta alkışlanan yapım, Tunus'un Oscar aday adayı olarak da seçildi.

"Bir çocuğun sesi, hepimizin kalbinde yankı buldu"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da "Hind Rajab'ın Sesi" filmine ilişkin paylaşımda bulundu.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sinemanın bir sanat olmanın ötesinde hafıza, tanıklık ve vicdan çağrısı olduğunu hatırlatan 'Hind Rajab'ın Sesi' filmini bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde izledik. Filistin'de yaşanan insanlık dramının ortasında, silahların ve korkunun arasında kalan bir çocuğun sesi, hepimizin kalbinde yankı buldu. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle gerçekleştirilen bu özel gösterim, masum sivillerin özellikle de çocukların hedef alındığı şiddet sarmalına karşı insanlık vicdanının ortak duruşunu güçlü biçimde ortaya koydu. Eserin ortaya çıkmasında emeği geçen tüm sanatçıları ve katkı sunanları tebrik ediyor, sanatın barışın ve vicdanın sesi olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum."