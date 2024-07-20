İBB kültür merkezleri yazın genç sanatçıları ağırlıyor

Ekipler, İBB kültür merkezlerine form aracılığıyla başvuru yaparak, eylül ayına kadar haftanın 5 günü seçtikleri sahneyi kullanabilecek.

İstanbul Kültür Envanteri kapsamında hazırlanan 'İstanbul Tiyatro Sahneleri Haritası' da ayrıca tiyatroların görünürlüğünü, erişilebilirliğini artırmak için hazırlandı.

Soru ve öneriler için ise 'kultur@ibb.gov.tr' mail adresi üzerinden İBB Kültür ile iletişime geçilebilir.