İnkılâp Kitabevi özel eserlerle 96. yaşını kutluyor

Numan Aydınoğlu’nun kaleminden ülkesine ve halkına tutkuyla âşık büyük şair Nâzım Hikmet’in Bulgaristan ziyaretlerini ve şairin bu ziyaretlerde kaleme aldığı unutulmaz şiirlerin öykülerini, tanıklarının anlatımlarıyla aktaran; “Bir Bahar Günü Sofya’da - Nâzım Hikmet’in Bulgaristan Günleri” kitabı okurları duygu yüklü bir yolculuğa dâhil ediyor. Yazın dünyasının önemli kalemlerinden Feridun Andaç; “Sözün Büyücüsü: Yaşar Kemal” ve “Gülen Düşünce”, “Muhalif Kimlik Aziz Nesin” kitaplarını güncellenmiş kapakları ve önsözleriyle yeniden ele alıyor.