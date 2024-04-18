İş Sanat gala konserinde Grammy ödüllü sanatçı Placido Domingo sahne alacak
İş Sanat, sezon kapanışını Türkiye İş Bankası'nın 100. yılı dolayısıyla gerçekleşecek özel gala konseriyle yapacak.
Konserde 83 yaşındaki Grammy ödüllü sanatçı Placido Domingo ile opera sanatçıları Murat Karahan ve Elena Stikhina aynı sahneyi paylaşacak.
Orkestra şefi Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın de eşlik edeceği konser, 28 Mayıs'ta 20.30’da Volkswagen Arena'da izlenebilecek.
İş Sanatın mayıs ayı programında ayrıca "Forever Tango" gösterisi, Milli Reasürans Oda Orkestrasının Anadolu Rock'ın köklerini senfonik müzikle buluşturduğu "Anadolu Rock-Bukalemun" konseri ve Melih Cevdet Anday'ın şiirlerine yer verilen "Ah Yalnızlığın Gömük Kapıları" dinletisi sanatseverlerle buluşacak.