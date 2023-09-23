İş Sanat konser sezonunu 100. yıl coşkusu ile açıyor

İ ş Sanat, merakla beklenen sanat dolu günlerinin yeni sezon programını bir basın toplantısıyla tanıttı. İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, yaptığı konuşmada “Yeni konser sezonumuza Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamanın coşkusuyla başlıyoruz. 2 Kasım’da değerli sanatçımız Murat Karahan’ın Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın eşliğinde salonumuzda gerçekleştireceği 100. Yıl Gala konserini tüm hayranları gibi biz de heyecanla bekliyoruz. Bir taraftan İstanbul ve Ankara’daki müzelerimizde devam eden Yaşasın Cumhuriyet sergimizin gördüğü yoğun ilginin, diğer taraftan 29 Ekim’de Beyoğlu’nda ziyarete açılacak olan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin mutluluğuyla bizim için unutulmaz bir sezona başlıyoruz” dedi.

Konuşmasına geçen sezonun konser ve etkinliklerini anlatarak başlayan Sanat Yönetmeni Defne Turaç sözlerini “Bugün burada konser salonumuzun yeni programını anlatmak üzere karşınızdayım. Ancak İş Sanat’ta uzun bir süredir, sezonun hiç bitmediğini hatırlatmak isterim. Her yıl etkinlik mekânlarımızı çeşitlendirerek, yaz – kış daha fazla seyirciye ulaşmak hedefiyle çalışıyoruz. Cuma İş Çıkışı konserlerimiz, Antik Sahne ismini verdiğimiz etkinliklerimiz ve YouTube kanalımızda sürdürdüğümüz yayınlarımızla sanatseverlerin karşısındayız” diye sürdürdü.

İş Sanat sahnesinin klasik konserlerine Kronos Quartet’ten Aleksey Igudesman’a, Giuliano Carmignola’dan Timothy Chooi’ye önemli isimler konuk oluyor. Caz ve dünya müziğinin yıldızları Luz Casal ve Cécile McLorin Salvant da İş Sanat’ın konser programında yer alıyor. Parlayan Yıldızlar’ın genç isimlerinden şiir dinletilerine, türkülerden viyana valslerine renkli bir sezon yine sanatseverleri bekliyor.

Opera aryalarından türkülere zengin bir repertuvar

İş Sanat, ülkemizin yetiştirdiği, dünyanın önde gelen opera sanatçıları arasında yer alan, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Cumhuriyet’in 100. Yılına özel bir konserle başlıyor. Orkestra şefi Tolga Atalay Ün’ün yöneteceği konser sevilen opera aryalarından hep birlikte söylediğimiz türkülere uzanan zengin bir repertuvara sahip. Dünyaca ünlü topluluklar,klasik müzik sahnesinin önemli virtüözlerinden Giuliano Carmignola gibi sanatçılar, İş Sanat’ta bir araya gelerek İstanbul'un sokaklarını müzikle güzelleştirecek.