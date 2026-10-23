Japon edebiyatının ünlü yazarı Ryu Murakami hayatını kaybetti
Japon edebiyatının önemli isimlerinden, Akutagawa Edebiyat Ödülü sahibi Ryu Murakami, 74 yaşında hayatını kaybetti. “Şeffaf Mavi”, “Emanet Dolabı Bebekleri” ve “Miso Çorbasında” adlı eserleriyle tanınan yazarın cenaze töreninin ailesi tarafından özel olarak düzenlendiği açıklandı.
Akutagawa Edebiyat Ödülü"nün sahibi Japon yazar Ryu Murakami'nin 74 yaşında yaşamını yitirdiği belirtildi.
The Japan Times'ın haberine göre, Gentosha Yayınevinden, Japon yazar Ryu Murakami'ye ilişkin açıklama yapıldı.
74 yaşındaki Ryu'nun geçen hafta hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılan açıklamada, ailesinin yazar için özel bir cenaze töreni düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, cesur eserleriyle tanınan yazarın vefatından derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.
Ryu Murakami, üniversite yıllarında kaleme aldığı ve Türkçeye "Şeffaf Mavi" adıyla çevrilen romanının ardından "Akutagawa Edebiyat Ödülü"nü kazanmıştı.
Yazarın, "Emanet Dolabı Bebekleri" ve "Miso Çorbasında" adlı eserleri de Türkçeye çevrilmişti.