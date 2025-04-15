Jennifer Lopez Türkiye’de sahne alacak: Bilet fiyatları el yakacak

Jennifer Lopez, 2025 dünya turnesi kapsamında Türkiye’de konser verecek. Antalya ve İstanbul’da sahne alacak sanatçının konserlerine ilişkin bilet fiyatları ise kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İstanbul konseri için belirlenen en düşük bilet fiyatı 10.859 TL olurken, VIP biletler 666.000 TL’ye kadar çıkıyor. Ayakta izleme biletlerinin fiyatları ise 10.859 TL ile 105.372 TL arasında değişiyor. Antalya konseri için ise biletler 25.465 TL’den başlayıp 71.951 TL’ye kadar yükseliyor.

VIP deneyim kategorisindeki fiyatlar, 71.267 TL’den başlıyor ve 666.000 TL’ye kadar ulaşıyor. Fiyatların yüksekliği, sosyal medyada hem şaşkınlık hem de eleştirilerle karşılandı.

Her iki şehirde de yüksek prodüksiyonlu sahne şovları ve özel performanslar beklenirken, organizatörler yoğun talep nedeniyle satışlara kademeli şekilde devam edileceğini belirtiyor.