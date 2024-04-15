“Kadın Gözüyle Hayattan Kareler”i kazananlar belli oldu

Anadolu Hayat Emeklilik tarafından her sene geleneksel olarak gerçekleştirilen “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” fotoğraf yarışmasının 2024 yılı sonuçları açıklandı.

Bin 470 kadın fotoğrafçının, 4 bin 988 fotoğrafının değerlendirildiği yarışmada; “Sarıkamış Anısına” isimli eseriyle Gülseren Boz birinciliğe layık görüldü. “Dokumacı” eseriyle Nilgün Hocaoğlu ikincilik ödülünü, “Labirent” adlı eseriyle Zeliha Begöz üçüncülük ödülünü kazandı. Mansiyon ödüllerinin kazananları ise “Kaos” fotoğrafıyla Elif Canarslan, “Beş Can” fotoğrafıyla Gülçimen Okumuş, “Odundan Kömüre” fotoğrafıyla Saadet Banu Nazikcan oldu.

Yarışmanın birincisi 15 bin TL, ikincisi 12 bin 500 TL, üçüncüsü 10 bin TL para ödülünün sahibi oldu. Mansiyon ödülüne layık görülen 3 eserin her biri 4 bin TL ile ödüllendirilirken sergilenmeye hak kazanan 38 eser sahibine ise bin TL’lik para ödülü verildi.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında 18 yıldır kesintisiz olarak düzenlenen “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” yarışmasına 2007’den bugüne kadar 28 bini aşkın kadın fotoğrafçı 107 bini aşkın fotoğrafıyla katıldı. Türkiye’nin kadınlara özel tek fotoğraf yarışması olarak her geçen yıl daha fazla ilgi gören “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” kadınların sosyo-kültürel ve toplumsal gelişimine katkı sunması bakımından örnek bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak öne çıkıyor. Kadınlar, yarışma aracılığıyla hayata dair bakış açılarını özgürce fotoğraflara yansıtıp kendilerini en iyi şekilde ifade etme imkânı buluyor.

Yarışmanın bu yılki seçici kurulunda; Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güler Ertan, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Nihal Kafalı, fotoğraf sanatçısı Ali Rıza Akalın ve Anadolu Hayat Emeklilik Kurumsal İletişim Müdürü Tuğba Öcal yer alıyor.

Kadın Gözüyle Hayattan Kareler’24 yarışmasında derece ve sergileme alan fotoğrafları görmek için, Anadolu Hayat Emeklilik’in veya TFSF’nin web adresi ziyaret edilebilir.