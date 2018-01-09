Karmaşık Düzlem Sergisi'ne, sanatseverlerden tam not

09 Ocak 2018

SABİHA TOPRAK

Küratörlüğünü İpek Yeğinsü'nün yaptığı 'Karmaşık Düzlem' sergisi, sanatseverlerin beğenisini topluyor. Ahmet Duru, Aslı Aydemir, Deniz Defne Acerol, Gamze Zorlu, Görkem Dikel, Gözde Başkent, Kerem Ağralı, Melike Kılıç, Şener Yılmaz Aslan gibi sanatçıların çalışmalarından oluşan sergi ile ilgili bilgi veren Aslı Aydemir, izleyicinin içinde bulunduğu gerçekliğe daha eleştirel bir noktadan bakmaya davet edildiğini ifade etti. Karmaşık sayılar mühendislikten bilgisayar bilimine, Kuantum fiziğinden fraktallara birçok alanda kullanıldığını ifade eden Aydemir,"a+bi şeklinde gösterilebilen kısmen reel, kısmen sanal sayılardır. Hiçbir reel sayının karesi negatif bir sayıya eşit olamayacağından, x2=−1 denklemini sağlayan i sayısı sanal (imajiner) olarak kabul edilir. Bu yüzden karmaşık sayıların içinde bulundukları polinom denklemlerinin birden çok çözümü vardır ve geometrik uzamda "Argand düzlemi" ve "z düzlemi" olarak da bilinen karmaşık düzlemde ele alınırlar. Sayının reel bölümü yatay aks, imajiner bölümü ise dikey aks üzerinde temsil edilir; denklemin çözüm kümesi ise bir küre oluşturur" ifadelerini kullandı.

Gözlem yapma eyleminin kendisinin gözlemlenen olguyu etkilediğinden yola çıkan bazı düşünürlerin, Postmodernizm'in özellikle edebiyat alanında Kuantum fiziğinin bir sonucu olarak geliştiğini savunduklarını belirten Aydemir, postmodernitenin dönüştürdüğü gerçeklik algısının, belki de en salt ifadesinin karmaşık düzlemde bulduğunu; burada her sorunun birden fazla yanıtı, her sonucun birden fazla nedeni olduğunu dile getirdi. Aydemir sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmiş ve gelecek yönünde uzanan sonsuz sayıdaki katman, i değişkeni altında tek bir noktada eriyip iç içe geçmiştir. Sıfırlar ve birlerin dijital devrimi Kuantum bilgisayarının karşı devrimini beklerken, sonsuz olasılıklar evreninde yitip giden bireyin tutunduğu tek hakikat ise, tek bir hakikat fikrine ulaşmanın ve bunda uzlaşmanın imkansız olduğudur."

Sergideki yapıtlar karmaşık düzlem olgusunu, onu sıkça bağdaştırdığımız dijital teknolojiler yerine resim, heykel, fotoğraf gibi temel teknikler üzerinden araştırıldığını belirten Aydemir, "Ahmet Duru manzara kavramını damıtmaya, onun özüne inmeye yönelik deneylere girişir. Aslı Aydemir cintemani gibi geleneksel bir malzemeyi olasılıklar evrenine taşırken, Deniz Defne Acerol bizi her biri yazgısının bir sonraki aşamasını bekleyen kahramanlarının kesişen yolculuklarına dahil eder. Gamze Zorlu izleyiciyi kendi kurguladığı kolaj-mekanlarda, Görkem Dikel sonsuz sayıda düzleme yayılan alış-veriş çılgınlığının tam ortasında, Gözde Başkent ise "ya kaç ya savaş" eyleminin eşiğinde asılı bırakır. Kerem Ağralı farklı kavramsal referansları gerçeküstü mekanlarda bir araya getirirken, Melike Kılıç hikaye kurgusunun katmanlı karakterini bir simyacı edasıyla görünür kılar. Şener Yılmaz Aslan içinde yaşadığımız kentin eklektik dokusunu, bizi kimliksizliğimizle yüzleştiren bir aynaya dönüştürür. Böylece izleyici, içinde bulunduğu gerçekliğe daha eleştirel bir noktadan bakmaya davet edilir" şeklinde konuştu. Sergi, 19 Şubat tarihine kadar gezilebilecek.