Klasik Converse'e modern yorum: Chuck Taylor All Star Cruise

Converse, klasik Chuck Taylor tasarımını yenilikçi bir yaklaşımla harmanlayarak Chuck Taylor All Star Cruise adını verdiği ye- ni modelini tanıttı. Özel tasarım, hem Amerikalı bir basketbolcu ve ayakkabı satıcısı Chuck Taylor'ın mirasına saygı niteliğinde hem de modaya yeni bir soluk getiren özelliklere sahip. All Star Cruise, hafif, kanvas ve süet malzemelerin birleşiminden oluşuyor. Kalın poli bağcıklar ve delik halkaları, bu modelin kaykay tarzından ilham aldığını gösteriyor. Ancak Cruise, klasik Converse tarzını da unutmuyor. Deforme formu ve yükseltilmiş, katmanlı orta tabanıyla, geleneksel Chuck Taylor tasarımına modern bir dokunuş ekliyor.

Bu yeni model, üç farklı renk seçeneğiyle sunuluyor: Pembe, Be- yaz ve Siyah. Kalın, polyester bağcıklar ise ayakkabının estetiğini tamamlıyor. Ancak Converse All Star Cruise'ı diğerlerinden ayıran en büyük özelliği ise daha konforlu bir kullanıma sahip olması. Esnek köpüklü bir orta taban, OrthoLite yastıklama ve hafif EVA enjekte dış taban, ayakkabının gün boyu rahatlık sunmasını sağlıyor. Converse Cruise, hem sokak modasına hem de spor giyimine ilgi duyanların ilgisini çekecek gibi görünüyor. Hem şıklığı hem de konforu bir araya getiren bu ayakkabı, Converse markasının yenilikçi yaklaşımını bir kez daha kanıtlıyor.