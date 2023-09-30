Küheylan'ın çarpıcı hikayesi devam ediyor

Küheylan yenilikçi ve cesur bir oyun. İnsanın kendisiyle yüzleştiği birçok soru soruyor, sordurtuyor.” Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı ile sahnelenen efsane oyun “Küheylan”, ikinci sezonuyla seyircinin karşısına çıkacak.

Sahnelendiği günden bu yana kapalı gişe devam eden “Küheylan” görkemli prodüksiyonu, çarpıcı hikayesi, etkileyici kostüm ve maske tasarımlarıyla 10 Ekim’de İstanbul Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle buluşacak. Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, 1970’li yıllarda Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde sahnelenen ve sinema uyarlaması ile de ilgi uyandıran “Küheylan”, ikinci sezonuyla 10 Ekim’de seyirci karşısına çıkıyor.

Geçen sezon büyük yankı uyandıran “Küheylan”ın başrollerinde; Kerem Alışık (Martin Dysart), Emir Özden (Alan), Hatice Aslan (Dora), Devrim Nas (Frank), Açelya Devrim Yılhan (Hesther), Gizem Katmer (Jill), Dilara Ük (Hemşire), Bertan Dirikolu (Dalton), Sercan Batık (Atlı) ve Oğuzhan Keskin (Maya) yer alıyor.