Kültür ve Turizm Bakanlığından Oscar adayı filme tebrik
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gazze’de yaşanan insanlık dramını konu alan ve Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania tarafından yönetilen “Hind Rajab’ın Sesi” filminin, Oscar Ödülleri’nde En İyi Uluslararası Film dalında ilk beşe kalarak aday gösterilmesinin, vicdanlara yöneltilmiş güçlü bir çağrı olduğunu bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu filmin Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çektiği vurgulanarak, eserin uluslararası alanda gördüğü takdirin önemli olduğu belirtildi.
Paylaşımda, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’ye getirilen filmin ilk gösteriminin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildiği, ardından ülke genelinde izleyiciyle buluştuğu ifade edildi.
Bakanlık açıklamasında, anlamlı çalışmada emeği geçenler tebrik edilerek, “Bu çığlığa kulak ver” mesajını taşıyan filme destek veren herkese teşekkür edildi.
Gazze’de yaşanan insanlık dramını anlatan, Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania’nın yönettiği Hind Rajab’ın Sesi filminin, Oscar’da En İyi Uluslararası Film dalında ilk beşe kalarak aday gösterilmesi, vicdanlara yöneltilmiş güçlü bir çağrıdır.— T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) January 22, 2026
Bakanlığımız tarafından Türkiye’ye… pic.twitter.com/6WDGPS9OQa