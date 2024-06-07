Kültür Yolu Festivali Yönetmen Ahmad Saleh'ı konuk ediyor

Dünya çapında birçok ödül alan Filistinli yönetmen Ahmad Saleh de yarın Samsun Müzesi Konferans Salonu'nda yapılacak film gösteriminde sinemaseverlerle buluşacak.

Filistin halkının yaşadıkları dram ve mücadele tarihine odaklanan, biri belgesel, dört yapımın izlenebileceği gösterimler, Ensar Altay'ın İsrail'in Gazze'ye saldırılarının dehşet verici boyutunu ve Filistin halkının, acımasız saldırılar karşısındaki çaresizliğini gözler önüne seren 25 dakikalık 'Witness' (Şahit) belgeseliyle başlayacak.

Saleh'in 3 animasyon filmi izleyiciyle buluşacak

Ardından Stop-Motion tekniği kullandığı animasyon yapımları ile dünyanın birçok saygın festivalinde ödülleri toplayan Saleh'in 3 animasyon filmi gösterilecek. Samsunlular, Saleh'in nesiller boyu ferah, güzel ve cömert bir evde yaşayan ailenin hikayesini anlattığı 4 dakikalık 'Hause' (Ev), bir savaş bölgesinde hayatta kalmaya çalışırken müzik çalmayı hayal eden iki erkek çocuğunun şiirsel hikayesini anlattığı 11 dakikalık 'AYNY-The Seconds Eye' (AYNY-İkinci Gözüm) ve Filistinli bir annenin gerçek hikayesine dayanan 16 dakikalık 'Night' (Gece) animasyonlarını peş peşe izleyecek.

Ödüllü yönetmenden gençlere Stop-Motion atölyesi

Almanya'da yaşayan Ahmad Saleh, moderatörlüğünü yönetmen Faysal Soysal'ın yapacağı söyleşiye de katılarak, Filistin’in beyazperdedeki direnişine ışık tutacak. Saleh ayrıca Samsunlu gençler için bir Stop-Motion atölyesi de gerçekleştirecek.

Herkese açık ve ücretsiz etkinlik yarın 18.00'de başlayacak. Samsun Kültür Yolu Festivali, 16 Haziran'a kadar devam edecek.