Oğuzhan Koç'tan Spotify’a sert tepki: Bizi de sevecek misin artık?

Spotify’ın Türkiye’deki içerik politikaları ve yerli müzisyenlere yaklaşımı, sanatçılardan tepki görmeye devam ediyor. Bu tepkilerin sonuncusu, oyuncu ve müzisyen Oğuzhan Koç’tan geldi.

Koç, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda Spotify Türkiye’yi etiketleyerek sitem dolu bir mesaj yayımladı:

“Sevgili Spotify Türkiye, artık bizi de sevecek misin yoksa bu aşktan ümidimizi keselim mi? Pop listende rap, rap listende arabesk. Yeni çıkanlara baktım, yeni çıkmamışlar. Yeni bir şeyler yapıyoruz, yapmamışız sayıyorsunuz... Sanatçı için muhatap arıyoruz, yok!”

Koç’un paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Çok sayıda sanatçının altına etiketlendiği gönderiye destek yağdı.

Paylaşımın ardından özellikle algoritmaların yerli müzisyenleri geri plana attığı, listelerin sanatçılar açısından adil bir şekilde hazırlanmadığı yönündeki eleştiriler yeniden gündeme geldi.

“2025’te bile şarkı sunup bekliyoruz sanki…”

Koç, gönderisinin devamında, dijital müzik platformlarında yer bulmaya çalışan sanatçıların yaşadığı belirsizliğe ise şu sözlerle dikkat çekti:

“Sene 2025, gökyüzünde bir müzik tanrısına şarkı sunup ‘umarız beğenir’ deyip bekliyoruz sanki…

Bu ülkenin müziğini iyiye götürmek istiyorsanız (ki lütfen isteyin), nitelikli ve istikrarla üretim yapan müzisyenleri de destekleyin.”

Oğuzhan Koç dışında da pek çok sanatçı uzun süredir hem algoritmaların işleyişinden hem de platformlar ile doğrudan iletişim kuramamaktan şikâyet ediyor.

Bakanlık eleştirisi: Temsilcilik hâlâ yok

Spotify’ın içerik politikaları son dönemde yalnızca sanatçıların değil, bazı kamu yetkililerinin de gündeminde.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, kısa süre önce yaptığı açıklamada, platformun Türkiye’de halen bir temsilcilik açmamasına ve içeriklerinde sansasyonel ögelere öncelik verilmesine eleştiriler yöneltmişti.