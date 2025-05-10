Kültür Bakan Yardımcısı Mumcu'dan Spotify'a çağrı: Sorumluluklarınızı yerine getirin

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik ve podcast platformu Spotify’ın dünya genelinde abone sayısı 268 milyona çıktı.

Spotify’ın 2025’in ilk üç ayına ilişkin mali durum raporuna göre; abone sayısı son üç ayda 5 milyon artış gösterdi. Şirketin toplam aylık kullanıcı sayısı ise 679 milyona ulaştı.

Türkiye’de de ciddi sayıda kullanıcısı olan Spotify’ın ülkemizde bir temsilciliği bulunmuyor.

Kültür Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Spotify gibi uluslararası dijital platformların Türkiye’de temsilcilik açmamasına tepki gösterdi.

'Sanatçılarımız muhatap bulamıyor'

Mumcu paylaşımında, “sanatçılarımızın dijital mecralarda muhatap bulamamasının yapıcı bir diyalog ve somut adımlarla çözülmesi gereken ciddi bir sorun olduğuna” dikkat çekti.

Bakan Yardımcısı Mumcu, “Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmemesi bir yana, içerik algoritmalarında nitelikten çok sansasyona öncelik verilmesi; argo, şiddet ve yasaklı madde kullanımını özendirici içeriklerin listelerde öne çıkarılması kabul edilemez bir tercihtir” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Türkiye’de nitelikli müzik üreten sanatçıların her zaman yanında olduklarını belirten Batuhan Mumcu, “Ancak dijital platformların da bu hassasiyeti paylaşması şart” mesajı paylaştı.

Bakan Yardımcısı Mumcu, işbirliği ve sürdürülebilirlik açısından Spotify ve dijital platformlara “sorumluluklarını yerine getirme” çağrısı yaptı.