Pera Müzesi ile Zamanda Yolculuk!

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, ilhamını Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndaki portrelerden alan yeni Instagram filtresi “Yüzyılların Yüzleri”ni kullanıma sundu. Instagram paylaşımlarında yüzlerini oryantalist tablolarda resmedilen figürlerle buluşturan sanatseverler; Osmanlı döneminden bir hizmetçinin, Avrupa ve Osmanlı modasına uygun giyinen bir genç kadının, bir Osmanlı sultanının ve daha pek çok figürün yerine geçebiliyor ve dönemin karakteristik özelliklerini taşıyan tarihi kostümler içinde bir tabloya konuk oluyor. Filtreye, Pera Müzesi’nin Instagram hesabından ulaşmak mümkün.

Pera Müzesi’nin oryantalist filtresi Yüzyılların Yüzleri’ne kaynaklık eden ve takipçilerin sosyal medya paylaşımlarına eğlenceli bir boyut kazandıran tablolar arasında; Henry Bone’un Sir William Beechey’nin eserinden hareketle emaye tekniğinde çoğalttığı “Thomas Hope’un Türk Giysileri İçinde Portresi”, Fransız asıllı Malta şövalyesi Antoine de Favray’e ait olabileceği düşünülen “Türk Giysileri İçinde Bir Avrupalı”, Fransız ressam Jules Joseph Lefebvre imzalı “Hizmetçi”, portre ve gündelik yaşam resimleriyle tanınmış Fransız ressam Thomas de Barbarin’e ait “Genç Kadın Portresi” ile ressamı bilinmeyen “Osmanlı Sultanı ve Hasekisi” ve “Sultan Abdülmecid” adlı eserler yer alıyor.

Batılı ressamların gözünden Doğu’nun geçmişine yolculuk

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu, 17. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına uzanan bir dönemde, Avrupalı ressamların özellikle Osmanlı dünyasını ve Türkiye coğrafyasını betimleyen eserlerinin yanı sıra, Osmanlı sanatçılarının bu dönemdeki karşılıklı etkileşimini yansıtan eserleri içeriyor. İmparatorluğun son iki yüzyılından geniş bir görsel panorama sunan bu koleksiyon, Osman Hamdi Bey’in yapıtları ve ünlü “Kaplumbağa Terbiyecisi” tablosunu da bünyesinde bulunduruyor. Oryantalist sanatın Osmanlı eksenli bu özel kesitine yönelmiş olmasıyla da ayrıcalıklı bir yere sahip olan koleksiyon, Pera Müzesi’nin Sevgi ve Erdoğan Gönül Galerisi’nde sergileniyor.