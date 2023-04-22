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Rami Kütüphanesi'nden çocuklara özel etkinlikler

İstanbul'un en büyük, Avrupa'nın ise sayılı kütüphanelerinden Rami Kütüphanesi 23 Nisan için çocuklara özel etkinlikler gerçekleştirecek. Çocukların ilgiyle takip edeceği atölyelerin olduğu etkinlikler 23 Nisan günü sahnelenecek tiyatro gösterisi ile sona erecek.

Haber Merkezi
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Atölyelerden drama et­kinliklerine, konserler­den dans gösterilerine, foto safariden harita yarışma­sına kadar onlarca etkinliğe ka­tılacak çocuklar için Rami Kü­tüphanesi ara tatilde bayram ye­rine dönecek, çocuklar hem 23 Nisan’ı hem de Ramazan Bayra­mı’nı kütüphanede çifte bayram olarak kutlayacak.

Sadece bir kütüphane değil ay­nı zamanda bir yaşam merkezi olarak da faaliyet gösteren Rami Kütüphanesi, 17-23 Nisan hafta­sı kütüphane genelinde planla­nan 50’ye yakın etkinlikle bera­ber tüm çocukları Rami Çocuk Şenliği’ne davet ediyor.

Rami Kütüphanesi Müdürlü­ğü tarafından planlanan etkin­liklerle bir yandan çocuklar için kültürel, sanatsal, bilimsel ve sosyal alanlarda bilgi ve dene­yim aktarımının sağlanması bir yandan da ebeveyn ve çocuk ara­sındaki iletişimi güçlendirmek hedefleniyor.

17 Nisan Pazartesi günü saat 11.00’de Maske Tasa­rım Atölyesi ile başlayacak olan etkinlikler, 23 Nisan Pazar gün sonuna kadar Karaoke Atölyesi, Mum Atölyesi, Maske Tasarım Atölyesi, Yaratıcı Drama Atölye­si, Masal Atölyesi, Bilim ve Sanat Atölyeleri, Uçurtma ve Oyuncak Atölyeleri gibi birbirinden çar­pıcı onlarca etkinlikle devam edecek. Bu atölyelerdeki etkin­liklere çocuklar ister tek başla­rına isterlerse anne ya da babala­rıyla birlikte katılabilecek.