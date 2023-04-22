Rami Kütüphanesi'nden çocuklara özel etkinlikler
İstanbul'un en büyük, Avrupa'nın ise sayılı kütüphanelerinden Rami Kütüphanesi 23 Nisan için çocuklara özel etkinlikler gerçekleştirecek. Çocukların ilgiyle takip edeceği atölyelerin olduğu etkinlikler 23 Nisan günü sahnelenecek tiyatro gösterisi ile sona erecek.
Atölyelerden drama etkinliklerine, konserlerden dans gösterilerine, foto safariden harita yarışmasına kadar onlarca etkinliğe katılacak çocuklar için Rami Kütüphanesi ara tatilde bayram yerine dönecek, çocuklar hem 23 Nisan’ı hem de Ramazan Bayramı’nı kütüphanede çifte bayram olarak kutlayacak.
Sadece bir kütüphane değil aynı zamanda bir yaşam merkezi olarak da faaliyet gösteren Rami Kütüphanesi, 17-23 Nisan haftası kütüphane genelinde planlanan 50’ye yakın etkinlikle beraber tüm çocukları Rami Çocuk Şenliği’ne davet ediyor.
Rami Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından planlanan etkinliklerle bir yandan çocuklar için kültürel, sanatsal, bilimsel ve sosyal alanlarda bilgi ve deneyim aktarımının sağlanması bir yandan da ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişimi güçlendirmek hedefleniyor.
17 Nisan Pazartesi günü saat 11.00’de Maske Tasarım Atölyesi ile başlayacak olan etkinlikler, 23 Nisan Pazar gün sonuna kadar Karaoke Atölyesi, Mum Atölyesi, Maske Tasarım Atölyesi, Yaratıcı Drama Atölyesi, Masal Atölyesi, Bilim ve Sanat Atölyeleri, Uçurtma ve Oyuncak Atölyeleri gibi birbirinden çarpıcı onlarca etkinlikle devam edecek. Bu atölyelerdeki etkinliklere çocuklar ister tek başlarına isterlerse anne ya da babalarıyla birlikte katılabilecek.