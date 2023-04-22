Rami Kütüphanesi'nden çocuklara özel etkinlikler

Atölyelerden drama et­kinliklerine, konserler­den dans gösterilerine, foto safariden harita yarışma­sına kadar onlarca etkinliğe ka­tılacak çocuklar için Rami Kü­tüphanesi ara tatilde bayram ye­rine dönecek, çocuklar hem 23 Nisan’ı hem de Ramazan Bayra­mı’nı kütüphanede çifte bayram olarak kutlayacak.

Sadece bir kütüphane değil ay­nı zamanda bir yaşam merkezi olarak da faaliyet gösteren Rami Kütüphanesi, 17-23 Nisan hafta­sı kütüphane genelinde planla­nan 50’ye yakın etkinlikle bera­ber tüm çocukları Rami Çocuk Şenliği’ne davet ediyor.

Rami Kütüphanesi Müdürlü­ğü tarafından planlanan etkin­liklerle bir yandan çocuklar için kültürel, sanatsal, bilimsel ve sosyal alanlarda bilgi ve dene­yim aktarımının sağlanması bir yandan da ebeveyn ve çocuk ara­sındaki iletişimi güçlendirmek hedefleniyor.

17 Nisan Pazartesi günü saat 11.00’de Maske Tasa­rım Atölyesi ile başlayacak olan etkinlikler, 23 Nisan Pazar gün sonuna kadar Karaoke Atölyesi, Mum Atölyesi, Maske Tasarım Atölyesi, Yaratıcı Drama Atölye­si, Masal Atölyesi, Bilim ve Sanat Atölyeleri, Uçurtma ve Oyuncak Atölyeleri gibi birbirinden çar­pıcı onlarca etkinlikle devam edecek. Bu atölyelerdeki etkin­liklere çocuklar ister tek başla­rına isterlerse anne ya da babala­rıyla birlikte katılabilecek.