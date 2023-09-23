Rüsumat 29 Ekim’de okurla buluşuyor

Ziya İPEK

Savaşı romanları yazarı Mehmet Uluğtürkan’ın beklenen romanı Rüsumat, Türkiye’nin en köklü yayınevlerinden biri olan İnkılap Kitabevi’nden çıktı. Roman, Milli Mücadele’nin heyecan dolu günlerinde Sovyetler’den alınan yardımları işgalci ülke donanmalarının kol gezdiği Karadeniz üzerinden Anadolu’ya taşıyan balıkçı teknesi Rüsumat etrafında geçen olayları anlatıyor. Dünya bahriye tarihine, “batırıldıktan sonra yeniden yüzdürülen tek gemi” olarak geçen Rüsumat’ın Karadeniz’deki mühimmat taşıma seferlerinin yanı sıra dönemi de anlatan roman Uluğtürkan’ın “Madalyasız” ve “Kayıp Sancak”tan sonra üçüncü kitabı. Roman yazım hazırlıklarına iki yıl önce başladığını belirten Mehmet Uluğtürkan, “Hiç savaş gemisi olmayan, küçük gemi ve teknelerden oluşan “Milli Kuvvetler Donanması” ile deniz cephesinde bile destanlar yazdık. Rüsumat, deniz cephemizde imkânsızlıklara rağmen elde ettiğimiz başarının önemli bir kesitidir.