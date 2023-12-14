Sanat Buluşmaları Zorlu PSM touché’de başlıyor
Zorlu PSM touché’de Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu iş birliğiyle yepyeni bir etkinlik serisi başlıyor. Sanatseverler, Artkolik Buluşmaları’nda birbirinden ünlü konukların ilham verici hikayelerini dinleyecek.
Zorlu PSM touché’de Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu iş birliğiyle yepyeni bir etkinlik serisi başlıyor. Artkolik Buluşmaları etkinlik serisinde misafirler, Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu'nun kurucusu Nazlı Keçili moderatörlüğünde, hayatın içinde sanatın izlerini süren sanatçılar, şairler, yazarlar, uzmanlar ve sanat profesyonelleriyle tanışma fırsatı bulacak.
Resim, heykel, şiir, öykü, roman, müzik, mimari gibi farklı sanat disiplinlerinde eserler sergileyen birbirinden ünlü konuklar, sanatın derinliklerine açılan kapıları aralayacak. 18 Aralık akşamı touché’de başlayacak olan Artkolik Buluşmaları’nın ilk konuğu başarılı sanatçı Can Bonomo olacak.