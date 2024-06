Sanatçı Charles Lutyens'in sergisi Londra'da açılıyor

Takip Et

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan ve dünyanın en eski psikiyatri hastanelerinden biri olan Bethlem Kraliyet Hastanesi bahçesindeki Bethlem Akıl Müzesi ’nde (Bethlem Museum of the Mind) farklı bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

Sanatçı ve sanat terapisti Charles Lutyens'in (1933-2021), 'A World Apart: The Work of Charles Lutyens' isimli resim sergisi için basın ön gösterimi düzenlendi.

Sergi 8 Haziran 2024 ile 31 Ağustos 2024 tarihleri ​​arasında ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.