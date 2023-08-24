Sanatçı Manu Chao, 10 yıl sonra yeniden İstanbul'da konser verecek

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre sanatçı, Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Kalamış Yaz Festivali'nde 29 Ağustos'ta sevenleriyle buluşacak.

Mano Negra'nın 1994'te dağılmasının ardından kariyerine solo olarak devam eden Chao, 1999'da yayınladığı ilk solo albümü Clandestino ile büyük beğeni kazandı.

Solo kariyerinde 6 albüme imza atan sanatçı, repertuvarındaki eserleri Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Arapça, Katalanca, Galiçyaca ve Yunanca dillerinde seslendiriyor. Farklı sanatçılarla çok sayıda önemli projede yer alan sanatçı, kariyeri boyunca sermaye karşıtı duruşuyla uluslararası müzik camiasının önemli figürlerinden biri haline geldi.