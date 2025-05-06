Geçtiğimiz cumartesi günü hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in rol aldığı son filmin fragmanı yayımlandı.

Önder’in rol aldığı son film olan Celal’in Treni'nin fragmanı, YouTube’da izleyiciyle buluştu.

Sinema tutkunu bir gencin hikayesi

2024 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Gökalp Yamen oturuyor. Film, sinema tutkunu bir gencin maddi imkansızlıklara rağmen verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Celal’in Treni, aynı zamanda 62 yaşında hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'in rol aldığı son film olma özelliğini taşıyor.

Siyasetçi kimliğiyle tanınan Önder, yönetmenlik ve senaristlik de yapmıştı. Sırrı Süreyya Önder, "Beynelmilel", "İtirazım Var", "F Tipi Film", "O... Çocukları" gibi projelerde yer almıştı.

Önder, 15 Nisan'da geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve aort yırtılması sonucu yaklaşık 12 saat süren ağır bir kalp operasyonu geçirmişti.

Operasyonun ardından yoğun bakımda tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz cumartesi günü hayatını kaybetmişti. Önder'in ölümü sevenlerini yasa boğmuştu.